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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 277
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:26

Та ладно...

  IMPRINTER написав:И что...? Носить нал себя не уважать

Полегше на поворотах! )
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:30

  big539 написав:
  IMPRINTER написав:И что...? Носить нал себя не уважать

Полегше на поворотах! )

Ааа, у Вас може еще и кравчучка для грошей от Фидота осталась? :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:46

cash back
1) до вычета налогов?
2) бессрочно?
3) без ограничений?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:57

  BBC написав:cash back
1) до вычета налогов?
2) бессрочно?
3) без ограничений?

1.ну там бонусы
2. так только начали, а шо дальше будет -- посмотрим
3. см. п. 2 :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:38

  M-Audio написав:Ладно, пусть. Но его можно забрать через 13 месяцев?

Да, можно, только ставка за последний месяц (т.к. Вы привели пример на 13 месяце) будет другая. Это типа сам выбираешь дату окончания депозита.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 17:21

  BBC написав:cash back
1) до вычета налогов?
2) бессрочно?
3) без ограничений?


Чистыми. Налог платят за свои.
Да
Да
Пока так
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:38

Обещал написать полный перечень всех имеющихся подарков:

Ликвидные:
Пополнение счета на любую свободную сумму от 50 грн.
Ашан 200
Ашан 500
Сильпо 500
ОККО 500
Comfy 200
Comfy 500

Всякая гадость:
LeBoutique 200
LeBoutique 500
SPRINGFIELD 500
women'secret 500
il Molino 250
il Molino 500
Львовские пляцки 100
Львовские пляцки 200
Сушия 200
Сушия 300
Чешская ресторация Старомак 50
Чешская ресторация Старомак 100
Чешская ресторация У Хромого Пола 50
Чешская ресторация У Хромого Пола 100
Бомонд 100
Бомонд 250
Бомонд 500
Космо 100
Космо 200
Booxters.com 50
Booxters.com 100
Karabas 250
Мультиплекс 100
Подписка Кино и ТВ: Легкая 47
Подписка Кино и ТВ: Максимальная 100
Подписка Кино и ТВ: Оптимальная 97
Сеть кинотеатров Планета Кино 200


а вот Кольцеброса нет !!! :evil: :mrgreen:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:56

Re: Укрексiмбанк

Даже во «всякой гадости» тоже много чего интересного есть...
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:57

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Пополнение счета на любую свободную сумму от 50 грн.

оно идет с комис 1.4% :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:00

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:оно идет с комис 1.4%

В неліквід! Ліквід - Сільпо, Старомак, Космо, Хромой Пол...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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