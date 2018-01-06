Полегше на поворотах! )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 13:26
Та ладно...
Всё просто.
Додано: Суб 06 січ, 2018 13:30
Ааа, у Вас може еще и кравчучка для грошей от Фидота осталась?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 січ, 2018 13:46
cash back
1) до вычета налогов?
2) бессрочно?
3) без ограничений?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 06 січ, 2018 13:57
1.ну там бонусы
2. так только начали, а шо дальше будет -- посмотрим
3. см. п. 2
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:38
Да, можно, только ставка за последний месяц (т.к. Вы привели пример на 13 месяце) будет другая. Это типа сам выбираешь дату окончания депозита.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 06 січ, 2018 17:21
Чистыми. Налог платят за свои.
Да
Да
Пока так
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Додано: Суб 06 січ, 2018 21:38
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Подписка Кино и ТВ: Оптимальная 97
Сеть кинотеатров Планета Кино 200
а вот Кольцеброса нет !!!
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Додано: Суб 06 січ, 2018 21:56
Re: Укрексiмбанк
Даже во «всякой гадости» тоже много чего интересного есть...
Додано: Суб 06 січ, 2018 21:57
Re: Укрексiмбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:00
Re: Укрексiмбанк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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