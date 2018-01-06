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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:05
Алло пока нет ... Алло показано тока в рекламе на главной странице ... в кабине по факту в разделе Техника тока Комфи
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Додано: Суб 06 січ, 2018 23:21
Какую карту вібрали в банке?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:27
BBC
ну пока затестил той, что была ) классиком ...
надо брать вскладчину инфинити ...
там допка 1 грн. и неограниченная кол-во
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Додано: Суб 06 січ, 2018 23:33
Знакомимся ...
Елагина Жанна Сергеевна,
Начальник управления комплаенса в сфере финансового мониторинга АО «Укрэксимбанк»,
45 лет
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Додано: Нед 07 січ, 2018 00:43
Уже?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 07 січ, 2018 01:11
BBC
не, ну надо же знать врага в лицо заранее )
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