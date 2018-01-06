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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 356357358359360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 278
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:01

А чё Алло пропустили?
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:05

  big539 написав:А чё Алло пропустили?


Алло пока нет ... Алло показано тока в рекламе на главной странице ... в кабине по факту в разделе Техника тока Комфи

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:21

  IMPRINTER написав:
  big539 написав:А чё Алло пропустили?


Алло пока нет ... Алло показано тока в рекламе на главной странице ... в кабине по факту в разделе Техника тока Комфи

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Какую карту вібрали в банке?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:27

BBC

ну пока затестил той, что была ) классиком ...

надо брать вскладчину инфинити ...
там допка 1 грн. и неограниченная кол-во
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:33

Знакомимся ...

Елагина Жанна Сергеевна,
Начальник управления комплаенса в сфере финансового мониторинга АО «Укрэксимбанк»,
45 лет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:43

  IMPRINTER написав:Знакомимся ...

Елагина Жанна Сергеевна,
Начальник управления комплаенса в сфере финансового мониторинга АО «Укрэксимбанк»,
45 лет
Уже?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 01:11

BBC

не, ну надо же знать врага в лицо заранее )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 03:59

  IMPRINTER написав:BBC

ну пока затестил той, что была ) классиком ...

надо брать вскладчину инфинити ...
там допка 1 грн. и неограниченная кол-во

https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf

Вижу для себя оптимальный вариант. Насобирать денег на депо $3500 и купить карту инфинити по скидке за 5000 грн. Нужно будет сделать трат за год на сумму 71428 грн с кешбеком 7%, дальше - чистый плюс. Но, стрёмно. Акция, бонусы, все начнут эксплоитить, и через неделю акцию прикроют или гайки прикрутят, и пока прощай 5000 гривен, а эквивалент 100 000 грн окажется заморожен на год под микропроценты без какой-либо допвыгоды

А так, первое, что подумалось, покупаем вебмани на webmoney.ua/inout/addfunds , сразу продаём их обратно на карту, за один прокрут 7 - 2.6 - 0.8 = +3,6%. За день по чуть-чуть прокручиваем 1 000 000 000 грн, получаем 36 000 000 грн чистой выгоды. Так что, условия ооочень странные. Думаю, банов в бонусной программе не избежать. Получил пару тысяч кешбека, сразу отправляешься в баню
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 10:04

Дурак думкой багатеет.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 10:17

safonovstanislav
Рано или поздно добавят в условия программы пункт "кроме операций, связанных с электронными деньгами, криптовалютами и др. суррогатами" (как это с ТАС WC было). Но судя по бесплатным рупорам в этой ветке, скорее всего рано, чем поздно :-)
AmberIT
 
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