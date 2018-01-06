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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:05
Алло пока нет ... Алло показано тока в рекламе на главной странице ... в кабине по факту в разделе Техника тока Комфи
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Додано: Суб 06 січ, 2018 23:21
Какую карту вібрали в банке?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:27
BBC
ну пока затестил той, что была ) классиком ...
надо брать вскладчину инфинити ...
там допка 1 грн. и неограниченная кол-во
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:33
Знакомимся ...
Елагина Жанна Сергеевна,
Начальник управления комплаенса в сфере финансового мониторинга АО «Укрэксимбанк»,
45 лет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:43
Уже?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 07 січ, 2018 01:11
BBC
не, ну надо же знать врага в лицо заранее )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 07 січ, 2018 03:59
Вижу для себя оптимальный вариант. Насобирать денег на депо $3500 и купить карту инфинити по скидке за 5000 грн. Нужно будет сделать трат за год на сумму 71428 грн с кешбеком 7%, дальше - чистый плюс. Но, стрёмно. Акция, бонусы, все начнут эксплоитить, и через неделю акцию прикроют или гайки прикрутят, и пока прощай 5000 гривен, а эквивалент 100 000 грн окажется заморожен на год под микропроценты без какой-либо допвыгоды
А так, первое, что подумалось, покупаем вебмани на webmoney.ua/inout/addfunds , сразу продаём их обратно на карту, за один прокрут 7 - 2.6 - 0.8 = +3,6%. За день по чуть-чуть прокручиваем 1 000 000 000 грн, получаем 36 000 000 грн чистой выгоды. Так что, условия ооочень странные. Думаю, банов в бонусной программе не избежать. Получил пару тысяч кешбека, сразу отправляешься в баню
Додано: Нед 07 січ, 2018 10:17
safonovstanislav
Рано или поздно добавят в условия программы пункт "кроме операций, связанных с электронными деньгами, криптовалютами и др. суррогатами" (как это с ТАС WC было). Но судя по бесплатным рупорам в этой ветке, скорее всего рано, чем поздно
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