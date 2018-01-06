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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 278
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 10:19

Re: Укрексiмбанк

  safonovstanislav написав:1 000 000 000 грн
не кисло так налички подвезти придется)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 10:37

  AmberIT написав:safonovstanislav
Рано или поздно добавят в условия программы пункт "кроме операций, связанных с электронными деньгами, криптовалютами и др. суррогатами" (как это с ТАС WC было). Но судя по бесплатным рупорам в этой ветке, скорее всего рано, чем поздно :-)


Это и так там есть.

Бонусы не начисляются за снятие наличных средств через банкоматы или получение в отделениях банков, безналичный перевод средств на другой счет/карту и на электронные кошельки, операции, совершенные в терминалах самообслуживания и в системе Интернет-банкинг, любых комиссий, покупок, которые возвращаются или компенсируются, страховых платежей, процентов, штрафов за невыполнение условий договора, других оплат и расходов, дорожных чеков, любых азартных игр (включая плату за возможность выиграть приз), оплату сервисов Google AdWords и Яндекс.Директ, Facebook и других подобных рекламных сервисов. Банк имеет право расширить вышеуказанный перечень исключений. Внесение изменений в данный перечень не будет иметь следствием отмену или списание начисленных Бонусов (кроме случаев, когда начисление Бонусов произошло вследствие полного или частичного возврата товаров/услуг, обмана, мошенничества, иного умышленного действия или ошибки информационных систем Организатора). В случае возникновения ошибок (неверно зачисленные/снятые Бонусы и т.д.) Организатор Программы сохраняет за собой право вносить необходимые корректировки в баланс Участника Программы.

Банк и/или Организатор могут остановить начисление Бонусов, списать Бонусы с Учетной записи Участника или запретить их обмен на Вознаграждения в следующих случаях: Организатор и/или Банк имеет обоснованные подозрения относительно мошенничества или другого неправомерного поведения относительно участия в Программе; Участник не придерживается каких-либо положений Правил Программы. В любом из приведенных в пункте 5.8 случаев, продолжительность и условия мер будут определены Организатором и/или Банком, учитывая необходимые меры защиты эффективного функционирования Программы.

согласно этим пунктам, а так же п., что Организатор всегда прав и по любым спорам его мнение является окончательным - вам не заплатить могут за что угодно.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 10:49

УкрЭксим участвует в программе IQ energy?
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:03

Re: Укрексiмбанк

  big539 написав:IQ energy


вроде тока цыган, анал, и обе жабы
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:16

Очень жаль! А так бы могли бы подлохматить ещё и на депозит моего бабла :D Придёццо брать кусок пластика за наличку.
Йопта! Пластик - дороже золота, в пересчёте на вес! :oops:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:18

Re: Укрексiмбанк

А квартплата теж безбонусна?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:20

Брать визу инфинити за 10 тысяч, чтобы платить с неё квартплату - это ярко! :lol:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:34

Re: Укрексiмбанк

с максимальная ставка по доллару 3.6 + 0.2 = 3.8% годовых

и куда идти ??? не куда. депозиты заканчиваются в этом месяце
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:09

  brainybird написав:с максимальная ставка по доллару 3.6 + 0.2 = 3.8% годовых

и куда идти ??? не куда. депозиты заканчиваются в этом месяце

Только в бизнес, только хардкор
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:11

  safonovstanislav написав:
  brainybird написав:с максимальная ставка по доллару 3.6 + 0.2 = 3.8% годовых

и куда идти ??? не куда. депозиты заканчиваются в этом месяце

Только в бизнес, только хардкор


какой бизнес порекомендуете, к примеру который можно начать с нуля?
сколько надо в него вложить?
как быстро отобьете вложенное?
и какого уровня доход прогнозируете?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 07 січ, 2018 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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IMPRINTER
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