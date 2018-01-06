не кисло так налички подвезти придется)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 січ, 2018 10:19
Re: Укрексiмбанк
никому не верю
Додано: Нед 07 січ, 2018 10:37
Это и так там есть.
Бонусы не начисляются за снятие наличных средств через банкоматы или получение в отделениях банков, безналичный перевод средств на другой счет/карту и на электронные кошельки, операции, совершенные в терминалах самообслуживания и в системе Интернет-банкинг, любых комиссий, покупок, которые возвращаются или компенсируются, страховых платежей, процентов, штрафов за невыполнение условий договора, других оплат и расходов, дорожных чеков, любых азартных игр (включая плату за возможность выиграть приз), оплату сервисов Google AdWords и Яндекс.Директ, Facebook и других подобных рекламных сервисов. Банк имеет право расширить вышеуказанный перечень исключений. Внесение изменений в данный перечень не будет иметь следствием отмену или списание начисленных Бонусов (кроме случаев, когда начисление Бонусов произошло вследствие полного или частичного возврата товаров/услуг, обмана, мошенничества, иного умышленного действия или ошибки информационных систем Организатора). В случае возникновения ошибок (неверно зачисленные/снятые Бонусы и т.д.) Организатор Программы сохраняет за собой право вносить необходимые корректировки в баланс Участника Программы.
Банк и/или Организатор могут остановить начисление Бонусов, списать Бонусы с Учетной записи Участника или запретить их обмен на Вознаграждения в следующих случаях: Организатор и/или Банк имеет обоснованные подозрения относительно мошенничества или другого неправомерного поведения относительно участия в Программе; Участник не придерживается каких-либо положений Правил Программы. В любом из приведенных в пункте 5.8 случаев, продолжительность и условия мер будут определены Организатором и/или Банком, учитывая необходимые меры защиты эффективного функционирования Программы.
согласно этим пунктам, а так же п., что Организатор всегда прав и по любым спорам его мнение является окончательным - вам не заплатить могут за что угодно.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 11:03
Re: Укрексiмбанк
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Додано: Нед 07 січ, 2018 11:16
Очень жаль! А так бы могли бы подлохматить ещё и на депозит моего бабла Придёццо брать кусок пластика за наличку.
Йопта! Пластик - дороже золота, в пересчёте на вес!
Всё просто.
Додано: Нед 07 січ, 2018 11:18
Re: Укрексiмбанк
А квартплата теж безбонусна?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 07 січ, 2018 11:20
Брать визу инфинити за 10 тысяч, чтобы платить с неё квартплату - это ярко!
Всё просто.
Додано: Нед 07 січ, 2018 11:34
Re: Укрексiмбанк
с максимальная ставка по доллару 3.6 + 0.2 = 3.8% годовых
и куда идти ??? не куда. депозиты заканчиваются в этом месяце
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:09
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:11
какой бизнес порекомендуете, к примеру который можно начать с нуля?
сколько надо в него вложить?
как быстро отобьете вложенное?
и какого уровня доход прогнозируете?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 07 січ, 2018 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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