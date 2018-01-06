Додано: Нед 07 січ, 2018 10:37

AmberIT написав: safonovstanislav

Рано или поздно добавят в условия программы пункт "кроме операций, связанных с электронными деньгами, криптовалютами и др. суррогатами" (как это с ТАС WC было). Но судя по бесплатным рупорам в этой ветке, скорее всего рано, чем поздно Рано или поздно добавят в условия программы пункт "кроме операций, связанных с электронными деньгами, криптовалютами и др. суррогатами" (как это с ТАС WC было). Но судя по бесплатным рупорам в этой ветке, скорее всего рано, чем поздно

Это и так там есть.Бонусы не начисляются за снятие наличных средств через банкоматы или получение в отделениях банков, безналичный перевод средств на другой счет/карту и на электронные кошельки, операции, совершенные в терминалах самообслуживания и в системе Интернет-банкинг, любых комиссий, покупок, которые возвращаются или компенсируются, страховых платежей, процентов, штрафов за невыполнение условий договора, других оплат и расходов, дорожных чеков, любых азартных игр (включая плату за возможность выиграть приз), оплату сервисов Google AdWords и Яндекс.Директ, Facebook и других подобных рекламных сервисов. Банк имеет право расширить вышеуказанный перечень исключений. Внесение изменений в данный перечень не будет иметь следствием отмену или списание начисленных Бонусов (кроме случаев, когда начисление Бонусов произошло вследствие полного или частичного возврата товаров/услуг, обмана, мошенничества, иного умышленного действия или ошибки информационных систем Организатора). В случае возникновения ошибок (неверно зачисленные/снятые Бонусы и т.д.) Организатор Программы сохраняет за собой право вносить необходимые корректировки в баланс Участника Программы.Банк и/или Организатор могут остановить начисление Бонусов, списать Бонусы с Учетной записи Участника или запретить их обмен на Вознаграждения в следующих случаях: Организатор и/или Банк имеет обоснованные подозрения относительно мошенничества или другого неправомерного поведения относительно участия в Программе; Участник не придерживается каких-либо положений Правил Программы. В любом из приведенных в пункте 5.8 случаев, продолжительность и условия мер будут определены Организатором и/или Банком, учитывая необходимые меры защиты эффективного функционирования Программы.согласно этим пунктам, а так же п., что Организатор всегда прав и по любым спорам его мнение является окончательным - вам не заплатить могут за что угодно.