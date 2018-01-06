Додано: Нед 07 січ, 2018 13:21

IMPRINTER написав: safonovstanislav написав: brainybird написав: с максимальная ставка по доллару 3.6 + 0.2 = 3.8% годовых



и куда идти ??? не куда. депозиты заканчиваются в этом месяце с максимальная ставка по доллару 3.6 + 0.2 = 3.8% годовыхи куда идти ??? не куда. депозиты заканчиваются в этом месяце

Только в бизнес, только хардкор Только в бизнес, только хардкор



какой бизнес порекомендуете, к примеру который можно начать с нуля?

сколько надо в него вложить?

как быстро отобьете вложенное?

и какого уровня доход прогнозируете? какой бизнес порекомендуете, к примеру который можно начать с нуля?сколько надо в него вложить?как быстро отобьете вложенное?и какого уровня доход прогнозируете?

нулём в кармане

Розничная торговля. Начать можно со штуки баксов. Но если стартонуть с сотки - то тоже ничё так.Доход? Ну штуку-полторы в месяц можно иметь не усираясь. Если использовать доп резервы (например самому закупать товар, да плюс ещё и немножко разбираться в финансовых вопросах) - то можно и в пару раз больше.Если же кроме розницы заниматься ещё чем то - то ещё больше...Имею примеры (за последние три года) двух людей (без учёта меня, ессно) стартонувших си успешно работающих уже. Ещё двое стартонули с парой штук баксов, и ща отлично себя чухают.Ещё можно покупать хаты убитые, чинить их, и сдавать в аренду. ну тут конечно баблец нужен. Но с двадцадкой можно запросто стартонуть. Рентабельность невысокая (ну в районе 8-12% годовых), зато совершенно безгеморный бизнесГлавное правильно выбрать область, а то тут были примеры неудачных инвестиций