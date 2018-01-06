Альфа, 5.25% от 18мес
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:21
Re: Укрексiмбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:21
Розничная торговля. Начать можно со штуки баксов. Но если стартонуть с сотки - то тоже ничё так.
Доход? Ну штуку-полторы в месяц можно иметь не усираясь. Если использовать доп резервы (например самому закупать товар, да плюс ещё и немножко разбираться в финансовых вопросах) - то можно и в пару раз больше.
Если же кроме розницы заниматься ещё чем то - то ещё больше...
Имею примеры (за последние три года) двух людей (без учёта меня, ессно) стартонувших с нулём в кармане и успешно работающих уже. Ещё двое стартонули с парой штук баксов, и ща отлично себя чухают.
Ещё можно покупать хаты убитые, чинить их, и сдавать в аренду. ну тут конечно баблец нужен. Но с двадцадкой можно запросто стартонуть. Рентабельность невысокая (ну в районе 8-12% годовых), зато совершенно безгеморный бизнес Главное правильно выбрать область, а то тут были примеры неудачных инвестиций
Всё просто.
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