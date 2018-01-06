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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 278
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:21

Re: Укрексiмбанк

  brainybird написав:и куда идти ???


Альфа, 5.25% от 18мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:21

  IMPRINTER написав:
  safonovstanislav написав:
  brainybird написав:с максимальная ставка по доллару 3.6 + 0.2 = 3.8% годовых

и куда идти ??? не куда. депозиты заканчиваются в этом месяце

Только в бизнес, только хардкор


какой бизнес порекомендуете, к примеру который можно начать с нуля?
сколько надо в него вложить?
как быстро отобьете вложенное?
и какого уровня доход прогнозируете?

Розничная торговля. Начать можно со штуки баксов. Но если стартонуть с сотки - то тоже ничё так.
Доход? Ну штуку-полторы в месяц можно иметь не усираясь. Если использовать доп резервы (например самому закупать товар, да плюс ещё и немножко разбираться в финансовых вопросах) - то можно и в пару раз больше.
Если же кроме розницы заниматься ещё чем то - то ещё больше...
Имею примеры (за последние три года) двух людей (без учёта меня, ессно) стартонувших с нулём в кармане и успешно работающих уже. Ещё двое стартонули с парой штук баксов, и ща отлично себя чухают. :D
Ещё можно покупать хаты убитые, чинить их, и сдавать в аренду. ну тут конечно баблец нужен. Но с двадцадкой можно запросто стартонуть. Рентабельность невысокая (ну в районе 8-12% годовых), зато совершенно безгеморный бизнес :D Главное правильно выбрать область, а то тут были примеры неудачных инвестиций :oops: :oops:
Всё просто.
big539
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  #<1 ... 357358359360
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