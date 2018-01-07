мне голду открывали сходу .. странно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 січ, 2018 22:14
мне голду открывали сходу .. странно
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Додано: Нед 07 січ, 2018 22:16
А к чему вот этот весь цирк с одобрением СБ?.. Это что - кредитка что ли, чтобы так усираццо?
Всё просто.
Додано: Нед 07 січ, 2018 22:17
покойный крещатик тоже СБ решало давать или нет ...
вы заполняете анкету .. они пробуют понять ваши цели открытия )
вдруг вы планируете карту физика юзать для предпринимательских целей, к примеру )
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Додано: Нед 07 січ, 2018 22:33
просто отказали в возможности открытия вонючей говнокарты класс виза электрон? )
а чем обосновали? или даже без объяснений?
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Додано: Нед 07 січ, 2018 22:41
Re: Укрексiмбанк
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:49
Вам, наверное, под депозит, а ему "с улицы"? Ведь за открытие карты для обслуживание депозита полагается надбавка 0,2%. Хотя какая-то странная надбавка, ведь какую-нибудь карту можно бесплатно открыть при любой сумме депозита, и нет никакого резона отказываться от карты и терять надбавку. Получается, эта надбавка просто есть, безо всяких дополнительных условий. Но если служба безопасности может не одобрить выдачу карты, то...
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