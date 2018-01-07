RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 278
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:14

  J написав:
  IMPRINTER написав:J

это касается именно инфинити? а платина тоже?

нет,
простой мастеркард за 300 или 200 грн


мне голду открывали сходу .. странно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32959
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5229 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:16

А к чему вот этот весь цирк с одобрением СБ?.. Это что - кредитка что ли, чтобы так усираццо?
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9183
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2242 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:17

  big539 написав:А к чему вот этот весь цирк с одобрением СБ?.. Это что - кредитка что ли, чтобы так усираццо?


покойный крещатик тоже СБ решало давать или нет ...
вы заполняете анкету .. они пробуют понять ваши цели открытия )
вдруг вы планируете карту физика юзать для предпринимательских целей, к примеру )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32959
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5229 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:28

мне в прокредите не дали - теперь нет у нас на районе прокредита
J
 
Повідомлень: 3735
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:33

  J написав:мне в прокредите не дали - теперь нет у нас на районе прокредита


просто отказали в возможности открытия вонючей говнокарты класс виза электрон? )
а чем обосновали? или даже без объяснений?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32959
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5229 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 22:41

Re: Укрексiмбанк

..не прошел фейсконтроль )нужно соответствовать ниже приведенному образцуЗображення
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6494
З нами з: 15.08.12
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:48

IMPRINTER да, обьяснили "решением банка"
J
 
Повідомлень: 3735
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:49

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  IMPRINTER написав:J

это касается именно инфинити? а платина тоже?

нет,
простой мастеркард за 300 или 200 грн


мне голду открывали сходу .. странно

Вам, наверное, под депозит, а ему "с улицы"? Ведь за открытие карты для обслуживание депозита полагается надбавка 0,2%. Хотя какая-то странная надбавка, ведь какую-нибудь карту можно бесплатно открыть при любой сумме депозита, и нет никакого резона отказываться от карты и терять надбавку. Получается, эта надбавка просто есть, безо всяких дополнительных условий. Но если служба безопасности может не одобрить выдачу карты, то...
M-Audio
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 23.03.11
Подякував: 176 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 360361362363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12051)
08.01.2018 00:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.