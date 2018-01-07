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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 278
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:08

Re: Укрексiмбанк

  sens написав:нет рисков и период грейса в помощь

Нет рисков ЧЕГО?
Период грейса в помощь ЧЕМУ?
Уточните пожалуйста, бо я шото совсем потерял нить разговора.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:37

  big539 написав:
  sens написав:думаю чёрная карта другого банка подойдёт лучше

Для чего подойдёт лучше?... Есть ещё какая то карта с семью процентами кешбека, о которой я не знаю??? :shock:

В этом месяце-да!
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:42

  sens написав:думаю чёрная карта другого банка подойдёт лучше

взяли комисию
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:24

https://www.eximb.com/rus/personal/cards/cr_line/

Название кредитной линии - Кредитка
Размер лимита кредитной линии - 5 000 гривен, 10 000 гривен


Это что у банка гибкий подход в вопросе кредитного лимита, можно пять штук, а можно десять? Щедро...
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 11:39

  Esq написав:https://www.eximb.com/rus/personal/cards/cr_line/

Название кредитной линии - Кредитка
Размер лимита кредитной линии - 5 000 гривен, 10 000 гривен


Это что у банка гибкий подход в вопросе кредитного лимита, можно пять штук, а можно десять? Щедро...


эту карту дают тока зарплатникам
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:22

  J написав:
  sens написав:думаю чёрная карта другого банка подойдёт лучше

взяли комисию

а кешбек дали?)
casper12
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