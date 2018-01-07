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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:08
sens написав:
нет рисков и период грейса в помощь
Нет рисков ЧЕГО?
Период грейса в помощь ЧЕМУ?
Уточните пожалуйста, бо я шото совсем потерял нить разговора.
Всё просто.
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big539
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Додано: Пон 08 січ, 2018 10:37
big539 написав: sens написав:
думаю чёрная карта другого банка подойдёт лучше
Для чего подойдёт лучше?... Есть ещё какая то карта с семью процентами кешбека, о которой я не знаю???
В этом месяце-да!
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guntherhouse777
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Додано: Пон 08 січ, 2018 10:42
sens написав:
думаю чёрная карта другого банка подойдёт лучше
взяли комисию
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J
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:24
https://www.eximb.com/rus/personal/cards/cr_line/
Название кредитной линии - Кредитка
Размер лимита кредитной линии - 5 000 гривен, 10 000 гривен
Это что у банка гибкий подход в вопросе кредитного лимита, можно пять штук, а можно десять? Щедро...
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Esq
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Додано: Пон 08 січ, 2018 11:39
Esq написав:
https://www.eximb.com/rus/personal/cards/cr_line/
Название кредитной линии - Кредитка
Размер лимита кредитной линии - 5 000 гривен, 10 000 гривен
Это что у банка гибкий подход в вопросе кредитного лимита, можно пять штук, а можно десять? Щедро...
эту карту дают тока зарплатникам
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Додано: Пон 08 січ, 2018 13:22
J написав: sens написав:
думаю чёрная карта другого банка подойдёт лучше
взяли комисию
а кешбек дали?)
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casper12
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