Нет рисков ЧЕГО?
Период грейса в помощь ЧЕМУ?
Уточните пожалуйста, бо я шото совсем потерял нить разговора.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:08
Re: Укрексiмбанк
Нет рисков ЧЕГО?
Период грейса в помощь ЧЕМУ?
Уточните пожалуйста, бо я шото совсем потерял нить разговора.
Всё просто.
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:37
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:42
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:24
Это что у банка гибкий подход в вопросе кредитного лимита, можно пять штук, а можно десять? Щедро...
Додано: Пон 08 січ, 2018 11:39
эту карту дают тока зарплатникам
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Додано: Пон 08 січ, 2018 13:22
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