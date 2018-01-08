а чего не должно начисляться?
тут даже предраться невозможно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:11
а чего не должно начисляться?
тут даже предраться невозможно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:16
При ежемес. обороте по карте в 10Кгрн, кешбеку по голде(3%) накапает = 300грн, по Платине(5%) = 500грн, за 12мес разница составит 2400, т.е. реальный КБ рисуется более 4%... при обороте от 100К/мес - КБ под 4,91% (гыпотытыческы)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:32
99% что фонтан иссякнет недели через 2. Наверняка делали под своих, а ты налетели понимашь
запасся попкорном...
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:34
Вот я тож не могу поверить в эту сказку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:44
Это слишком рано. Верю, что в таком виде бонусная программа проработает не менее 2-3 месяцев, а то и больше. А уж потом, возможно, либо урежут бонус или ограничат кол-во начисляемых за месяц бонусов какой-то величиной.
Но в наших интересах, чтобы все оставалось в таком виде как можно дольше.
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:49
Ага. Даже если отбросить варианты с электронными деньгами, казино и другие способы, где деньги с карты можно превращать в нал, причём с самыми разными MCC, всё равно остаются варианты просто крупных покупок, например, покупка машины. Даже, если комиссия 2% за экваеринг будет за счёт клиента, открываем карту за 10 000, и получаем чистыми 50 000 грн за каждый потраченный на машину миллион. Т.е., в подарок можно ещё телек на всю стену купить, за кешбек с которого ещё купить утюг, а на кешбек с утюга кофе попить
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:00
Re: Укрексiмбанк
Могут сделать как Ира Говняжка - лимит на вывод подарков 600 грн/мес. У меня там трастовских балов умерло почти на 5к грн.
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:09
при чем у Иры нигде небыло этого прописано - тупо по тихому поставили этот лимит, но правда поставили кривожопо как все у Иры и он периодически слетал и можно было вывести пожитки ... так что тут тоже пока все в теории - может тут тоже есть лимит, который нигде не написан, но есть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 09 січ, 2018 13:42
Re: Укрексiмбанк
1.Если имеете депоголд в долларах , то можете открыть депоголд в гривне с мин суммой депогрн. Это бесплатно.
2 . нельзя открыть приват голд для выплаты % по депо бесплатно. Нельзя открыть карту приват на льготных усливиях (имея уже депокарту). Только сначала за полную стоимость приват и к ней уже либо допки, либо того-же класса в другой валюте на льготных условиях.
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:09
А если закрыть все депокарты, а потом таки бесплатно открыть приватную к депо от 100К+?
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Lost, maxim2014, Support BForward, Ukrsotsbank, vitaliy1111, WachtAmRhein, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|