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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:11

  Яша написав:За оплату на сайте ЕРЦ Мегабанк бонусы начисляются?


а чего не должно начисляться?
тут даже предраться невозможно
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:16

  Anadonta написав:clientage
Спасибо!
Думал добавить до 100 001 грн., чтобы выпустить платину по льготному тарифу - за 1050 грн.

При ежемес. обороте по карте в 10Кгрн, кешбеку по голде(3%) накапает = 300грн, по Платине(5%) = 500грн, за 12мес разница составит 2400, т.е. реальный КБ рисуется более 4%... при обороте от 100К/мес :shock: - КБ под 4,91% (гыпотытыческы) 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:32

  clientage написав:
  Anadonta написав:clientage
Спасибо!
Думал добавить до 100 001 грн., чтобы выпустить платину по льготному тарифу - за 1050 грн.

При ежемес. обороте по карте в 10Кгрн, кешбеку по голде(3%) накапает = 300грн, по Платине(5%) = 500грн, за 12мес разница составит 2400, т.е. реальный КБ рисуется более 4%... при обороте от 100К/мес :shock: - КБ под 4,91% (гыпотытыческы) 8)

99% что фонтан иссякнет недели через 2. Наверняка делали под своих, а ты налетели понимашь ;)
запасся попкорном...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:34

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  Anadonta написав:clientage
Спасибо!
Думал добавить до 100 001 грн., чтобы выпустить платину по льготному тарифу - за 1050 грн.

При ежемес. обороте по карте в 10Кгрн, кешбеку по голде(3%) накапает = 300грн, по Платине(5%) = 500грн, за 12мес разница составит 2400, т.е. реальный КБ рисуется более 4%... при обороте от 100К/мес :shock: - КБ под 4,91% (гыпотытыческы) 8)

99% что фонтан иссякнет недели через 2. Наверняка делали под своих, а ты налетели понимашь ;)
запасся попкорном...

Вот я тож не могу поверить в эту сказку :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:44

  curiousobro написав:99% что фонтан иссякнет недели через 2. Наверняка делали под своих, а ты налетели понимашь ;)
запасся попкорном...


Это слишком рано. Верю, что в таком виде бонусная программа проработает не менее 2-3 месяцев, а то и больше. А уж потом, возможно, либо урежут бонус или ограничат кол-во начисляемых за месяц бонусов какой-то величиной.
Но в наших интересах, чтобы все оставалось в таком виде как можно дольше.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:49

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  Anadonta написав:clientage
Спасибо!
Думал добавить до 100 001 грн., чтобы выпустить платину по льготному тарифу - за 1050 грн.

При ежемес. обороте по карте в 10Кгрн, кешбеку по голде(3%) накапает = 300грн, по Платине(5%) = 500грн, за 12мес разница составит 2400, т.е. реальный КБ рисуется более 4%... при обороте от 100К/мес :shock: - КБ под 4,91% (гыпотытыческы) 8)

99% что фонтан иссякнет недели через 2. Наверняка делали под своих, а ты налетели понимашь ;)
запасся попкорном...

Ага. Даже если отбросить варианты с электронными деньгами, казино и другие способы, где деньги с карты можно превращать в нал, причём с самыми разными MCC, всё равно остаются варианты просто крупных покупок, например, покупка машины. Даже, если комиссия 2% за экваеринг будет за счёт клиента, открываем карту за 10 000, и получаем чистыми 50 000 грн за каждый потраченный на машину миллион. Т.е., в подарок можно ещё телек на всю стену купить, за кешбек с которого ещё купить утюг, а на кешбек с утюга кофе попить
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:00

Re: Укрексiмбанк

Могут сделать как Ира Говняжка - лимит на вывод подарков 600 грн/мес. У меня там трастовских балов умерло почти на 5к грн.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:09

  alex_b написав:Могут сделать как Ира Говняжка - лимит на вывод подарков 600 грн/мес. У меня там трастовских балов умерло почти на 5к грн.


при чем у Иры нигде небыло этого прописано - тупо по тихому поставили этот лимит, но правда поставили кривожопо как все у Иры и он периодически слетал и можно было вывести пожитки ... так что тут тоже пока все в теории - может тут тоже есть лимит, который нигде не написан, но есть
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:42

Re: Укрексiмбанк

1.Если имеете депоголд в долларах , то можете открыть депоголд в гривне с мин суммой депогрн. Это бесплатно.
2 . нельзя открыть приват голд для выплаты % по депо бесплатно. Нельзя открыть карту приват на льготных усливиях (имея уже депокарту). Только сначала за полную стоимость приват и к ней уже либо допки, либо того-же класса в другой валюте на льготных условиях.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:09

  Яша написав:1.Если имеете депоголд в долларах , то можете открыть депоголд в гривне с мин суммой депогрн. Это бесплатно.
2 . нельзя открыть приват голд для выплаты % по депо бесплатно. Нельзя открыть карту приват на льготных усливиях (имея уже депокарту). Только сначала за полную стоимость приват и к ней уже либо допки, либо того-же класса в другой валюте на льготных условиях.

А если закрыть все депокарты, а потом таки бесплатно открыть приватную к депо от 100К+?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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