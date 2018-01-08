Додано: Пон 08 січ, 2018 22:49

curiousobro написав: clientage написав: Anadonta написав: clientage

Спасибо!

Думал добавить до 100 001 грн., чтобы выпустить платину по льготному тарифу - за 1050 грн. Спасибо!Думал добавить до 100 001 грн., чтобы выпустить платину по льготному тарифу - за 1050 грн.

При ежемес. обороте по карте в 10Кгрн, кешбеку по голде(3%) накапает = 300грн, по Платине(5%) = 500грн, за 12мес разница составит 2400, т.е. реальный КБ рисуется более 4%... при обороте от 100К/мес - КБ под 4,91% (гыпотытыческы) При ежемес. обороте по карте в 10Кгрн, кешбеку по голде(3%) накапает = 300грн, по Платине(5%) = 500грн, за 12мес разница составит 2400, т.е. реальный КБ рисуется более 4%... при обороте от 100К/мес- КБ под 4,91% (гыпотытыческы)

99% что фонтан иссякнет недели через 2. Наверняка делали под своих, а ты налетели понимашь

запасся попкорном... 99% что фонтан иссякнет недели через 2. Наверняка делали под своих, а ты налетели понимашьзапасся попкорном...

Ага. Даже если отбросить варианты с электронными деньгами, казино и другие способы, где деньги с карты можно превращать в нал, причём с самыми разными MCC, всё равно остаются варианты просто крупных покупок, например, покупка машины. Даже, если комиссия 2% за экваеринг будет за счёт клиента, открываем карту за 10 000, и получаем чистыми 50 000 грн за каждый потраченный на машину миллион. Т.е., в подарок можно ещё телек на всю стену купить, за кешбек с которого ещё купить утюг, а на кешбек с утюга кофе попить