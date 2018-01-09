Кстати, о депозитах: мне тут ответили, что если срок больше года, то после каждого года идёт пересмотр ставки. Но вот то, что клиент, которому результат этого пересмотра не понравился, разорвать договор без потери процентов всё равно не может - это было неожиданно. Не очень даже понятно, кому такой красивый многолетний депозит нужен, если после первого года есть реальный шанс получить ставку 0,1% годовых.
M-Audio написав:Кстати, о депозитах: мне тут ответили, что если срок больше года, то после каждого года идёт пересмотр ставки. Но вот то, что клиент, которому результат этого пересмотра не понравился, разорвать договор без потери процентов всё равно не может - это было неожиданно. Не очень даже понятно, кому такой красивый многолетний депозит нужен, если после первого года есть реальный шанс получить ставку 0,1% годовых.
почему не может ? многодетние вроде все разрывные .
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M-Audio написав:Кстати, о депозитах: мне тут ответили, что если срок больше года, то после каждого года идёт пересмотр ставки. Но вот то, что клиент, которому результат этого пересмотра не понравился, разорвать договор без потери процентов всё равно не может - это было неожиданно. Не очень даже понятно, кому такой красивый многолетний депозит нужен, если после первого года есть реальный шанс получить ставку 0,1% годовых.
почему не может ? многодетние вроде все разрывные .
РОзривати можна...але при цьому всі % за останній рік дії депо втрачаються.
Зашёл в уэб. карта инфинити за 10К. те в ответ: Вы что, нужен "пакет документов", сб рассматривает 10 дней, страховка обязательно)), на карту сразу 20к, 10-снимем, 10- тратьте. Но не факт, что выдадим карту. Вы должны соответствовать. Критерии? Это банк. тайна.) Но,говорят, еще ни одной не продали.
guntherhouse777 написав:Зашёл в уэб. карта инфинити за 10К. те в ответ: Вы что, нужен "пакет документов", сб рассматривает 10 дней, страховка обязательно)), на карту сразу 20к, 10-снимем, 10- тратьте. Но не факт, что выдадим карту. Вы должны соответствовать. Критерии? Это банк. тайна.) Но,говорят, еще ни одной не продали.
guntherhouse777 написав:Зашёл в уэб. карта инфинити за 10К. те в ответ: Вы что, нужен "пакет документов", сб рассматривает 10 дней, страховка обязательно)), на карту сразу 20к, 10-снимем, 10- тратьте. Но не факт, что выдадим карту. Вы должны соответствовать. Критерии? Это банк. тайна.) Но,говорят, еще ни одной не продали.
В смысле "не продали"? Всем отказывают в выдаче?
а вы думаете было сильно много желающих открывать карту инфинити? ))) не продали т.е. она до этого нах никому была не нужна.
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guntherhouse777 написав:Зашёл в уэб. карта инфинити за 10К. те в ответ: Вы что, нужен "пакет документов", сб рассматривает 10 дней, страховка обязательно)), на карту сразу 20к, 10-снимем, 10- тратьте. Но не факт, что выдадим карту. Вы должны соответствовать. Критерии? Это банк. тайна.) Но,говорят, еще ни одной не продали.
Что там тайного. Топы банка и ключевых юриков, как это всегда бывает. Что ещё раз подтверждает, что фонтан сделан для своих и под своих.
1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг)
Кстати, в том же пункте: "У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою."
Т.е., если отказались выпустить карту, фиксируем это в письменном виде, пользуемся пару лет картой другого банка без кешбека, накапливая убытки 7% с каждой траты. Через суд получаем кешбек.
Но, думаю, там не дураки сидят, по 10 000 грн будут штамповать куски пластика, с себестоимостью 2 грн за штуку, любому желающему. После чего, подождут пока люди натратят максимум денег по дебетовым картам. А потом, просто ограничат выплату бонусов 200 грн в месяц. А может просто техническую ошибку организуют. Игры в напёрстки с государством могут плохо закончится.