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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:49

safonovstanislav

имеет.
закон о финмоне.
банк имеет право отказать вам в выдаче любого продукта или вообще в установлении с вами деловых отношений без объяснения причин. Он может и в любой момент вам дать пинка под задницу так же без объяснения причин, разорвав с вами ранее установленные деловые отношения. Даже закрыть вам неразрывные депо.

+ политика МПС ... инфицити чтоб открыть вы должны быть соответствующего статуса, чтоб не дискридитировать этот класс карты.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:09

  IMPRINTER написав:safonovstanislav

имеет.
закон о финмоне.
банк имеет право отказать вам в выдаче любого продукта или вообще в установлении с вами деловых отношений без объяснения причин. Он может и в любой момент вам дать пинка под задницу так же без объяснения причин, разорвав с вами ранее установленные деловые отношения. Даже закрыть вам неразрывные депо

Может не там ищу, но ничего даже близко похожего не нашёл в законах.

Насчёт неразрывных депо, разорвать может, если в договоре есть такой пункт.
Стаття 1060. Види банківських вкладів
Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.


В остальном, нашёл только вот это:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/print
Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції

1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:

відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

Стаття 64. Обов’язок щодо ідентифікації клієнтів
У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, зазначені в частині другій цієї статті договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються).

Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта - юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 00:12

  IMPRINTER написав:+ политика МПС ... инфицити чтоб открыть вы должны быть соответствующего статуса, чтоб не дискридитировать этот класс карты.

А вы считаете, что клиенты, которые готовы платить $350 в год, дискредитируют статус карты?
safonovstanislav
 
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