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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 368369370371 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3 5 279 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 71 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 64 Всього голосів : 279 Додано: Вів 09 січ, 2018 23:49 safonovstanislav



имеет.

закон о финмоне.

банк имеет право отказать вам в выдаче любого продукта или вообще в установлении с вами деловых отношений без объяснения причин. Он может и в любой момент вам дать пинка под задницу так же без объяснения причин, разорвав с вами ранее установленные деловые отношения. Даже закрыть вам неразрывные депо.



+ политика МПС ... инфицити чтоб открыть вы должны быть соответствующего статуса, чтоб не дискридитировать этот класс карты. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33001 З нами з: 06.08.09 Подякував: 202 раз. Подякували: 5235 раз. Профіль Вебсайт 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2018 00:09 IMPRINTER написав: safonovstanislav



имеет.

закон о финмоне.

банк имеет право отказать вам в выдаче любого продукта или вообще в установлении с вами деловых отношений без объяснения причин. Он может и в любой момент вам дать пинка под задницу так же без объяснения причин, разорвав с вами ранее установленные деловые отношения. Даже закрыть вам неразрывные депо имеет.закон о финмоне.банк имеет право отказать вам в выдаче любого продукта или вообще в установлении с вами деловых отношений без объяснения причин. Он может и в любой момент вам дать пинка под задницу так же без объяснения причин, разорвав с вами ранее установленные деловые отношения. Даже закрыть вам неразрывные депо

Может не там ищу, но ничего даже близко похожего не нашёл в законах.



Насчёт неразрывных депо, разорвать может, если в договоре есть такой пункт.

Стаття 1060. Види банківських вкладів

Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.



В остальном, нашёл только вот это:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/print

Стаття 10. Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції



1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:



відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

Стаття 64. Обов’язок щодо ідентифікації клієнтів

У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, зазначені в частині другій цієї статті договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються).



Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.



Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта - юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Может не там ищу, но ничего даже близко похожего не нашёл в законах.Насчёт неразрывных депо, разорвать может, если в договоре есть такой пункт.В остальном, нашёл только вот это: safonovstanislav Повідомлень: 1336 З нами з: 10.05.14 Подякував: 97 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2018 00:12 IMPRINTER написав: + политика МПС ... инфицити чтоб открыть вы должны быть соответствующего статуса, чтоб не дискридитировать этот класс карты. + политика МПС ... инфицити чтоб открыть вы должны быть соответствующего статуса, чтоб не дискридитировать этот класс карты.

А вы считаете, что клиенты, которые готовы платить $350 в год, дискредитируют статус карты? А вы считаете, что клиенты, которые готовы платить $350 в год, дискредитируют статус карты? safonovstanislav Повідомлень: 1336 З нами з: 10.05.14 Подякував: 97 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 368369370371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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