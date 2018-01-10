открывай карту под депо ... под депо должны дать. но будешь нал носить потом в кассу.
Как я понял, под депо открывают любую карту вообще без вопросов. Становится даже интересно, какие "скрытые угрозы" несёт личная карта, что её выдачу аж целая служба безопасности должна подтвердить, и ещё и давать отказываются? И, заодно - какие в ней преимущества (кроме различий в тарифах), чтобы стоило эти проверки терпеть?
M-Audio написав:Как я понял, под депо открывают любую карту вообще без вопросов.
Не хфакт. Я намагався з цього боку зайти і з'ясувати на гарячці. Там ме бе, палнєйший сєкрєт, строжайшая тайна, звертайтеся до відділення. -А депо приймете без перевірки СБ? - Шуруй до відділення! Такою інформацією не володіємо. Палнєйшая тайна вкладов... Державі не потрібні Ваші брудні кошти. У них самих цього гуталіна завалісь...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 10 січ, 2018 21:55, всього редагувалось 6 разів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
velvet написав:я вот не пойму, а по безналу из другого банка со счёта этого же физлица у этих тупых банков нет же проблемы принять деньги? проблема только с кешем?
Проблемы надвигаются как тучи перед дождём. Пока по безналу еще нет проблем, вроде как, хотя начинают смотреть потихоньку и по безналу и откуда пришло, и назначение платежа. Тем более, что уже видно, что банковский ответ прост: что-то не понравилось - "на основании норм финмониторинга банк расторгает с вами отношения...".
По-хорошему начать заботиться об обеспечении себя бумажным следом надо было начинать уже годы назад. Дальше это будет всё более важным.