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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:40

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

открывай карту под депо ... под депо должны дать.
но будешь нал носить потом в кассу.

Как я понял, под депо открывают любую карту вообще без вопросов. Становится даже интересно, какие "скрытые угрозы" несёт личная карта, что её выдачу аж целая служба безопасности должна подтвердить, и ещё и давать отказываются?
И, заодно - какие в ней преимущества (кроме различий в тарифах), чтобы стоило эти проверки терпеть?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:47

  M-Audio написав:Как я понял, под депо открывают любую карту вообще без вопросов.

Не хфакт. Я намагався з цього боку зайти і з'ясувати на гарячці. Там ме бе, палнєйший сєкрєт, строжайшая тайна, звертайтеся до відділення. :mrgreen: -А депо приймете без перевірки СБ? - Шуруй до відділення! Такою інформацією не володіємо. Палнєйшая тайна вкладов... :mrgreen: Державі не потрібні Ваші брудні кошти. У них самих цього гуталіна завалісь... :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 10 січ, 2018 21:55, всього редагувалось 6 разів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:53

  Козак-характерник написав:Палнєйшая тайна вкладов... :mrgreen:

Да, банки быстро учатся охранять деньги от их владельцев.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:21

к голде основной не дает заказать допку выше чем голда

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думал через ИБ поиграться с допкой
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:52

  velvet написав:я вот не пойму, а по безналу из другого банка со счёта этого же физлица у этих тупых банков нет же проблемы принять деньги? проблема только с кешем?


Проблемы надвигаются как тучи перед дождём. Пока по безналу еще нет проблем, вроде как, хотя начинают смотреть потихоньку и по безналу и откуда пришло, и назначение платежа. Тем более, что уже видно, что банковский ответ прост: что-то не понравилось - "на основании норм финмониторинга банк расторгает с вами отношения...".

По-хорошему начать заботиться об обеспечении себя бумажным следом надо было начинать уже годы назад. Дальше это будет всё более важным.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:58

  IMPRINTER написав:,

с безналом аналогично ... тока взрючат чуть позже.

а деньги отдадут?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:36

  J написав:
  IMPRINTER написав:,

с безналом аналогично ... тока взрючат чуть позже.

а деньги отдадут?


да. присваивать деньги клиента мог позволить себе тока примат (при бене).
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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