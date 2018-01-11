Мне в отделении сказали, что СМС бесплатны. Зачем их отключать?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:50
Мне в отделении сказали, что СМС бесплатны. Зачем их отключать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 11 січ, 2018 22:53
Они бесплатны если подключен платный ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 січ, 2018 22:55
О. О платном ИБ никто не говорил. Дорого?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:00
Фантом дорого все то что не бесплатно. Вроде слышал что 360 грн/год. Вход в отделение хоть бесплатный?
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:02
Фантом
72 грн. в год
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:02
72грн/год, 2грн/СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:05
alex_b IMPRINTER clientage
Спасибо. А если отказаться от платного ИБ, СМС не подключат?
Хотя ИБ всё таки нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:07
Плииз, еще про лимиты на СЭП и ОТП-брелки нам расскажите
Я редко щас пользуюсь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:08
подключить смс можно двумя способами:
- непосредственно в отделении при оформлении карты - в этом случае его платность будет зависеть от того тарифа в котором обслуживается карта - есть с платными смс есть с бесплатными
- через ИБ - подключение смс через ИБ будет бесплатным в любом случае.
так же не забывает что Иб есть информационное и стандартное - оба стоят 72 грн. .. для подключения стандартного нужен или токен (за деньги) или андроид-генератор (беспоатно) + конверт для его активации (выдают в отделении)
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:13
IMPRINTER Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 11 січ, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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