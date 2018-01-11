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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378379>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:50

  Квесторе_поверніться написав:Якщо СМС по Візі банки відключено...буде приходити 3Д пароль?


Мне в отделении сказали, что СМС бесплатны. Зачем их отключать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:53

  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо СМС по Візі банки відключено...буде приходити 3Д пароль?


Мне в отделении сказали, что СМС бесплатны. Зачем их отключать?

Они бесплатны если подключен платный ИБ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:55

  clientage написав:
  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо СМС по Візі банки відключено...буде приходити 3Д пароль?


Мне в отделении сказали, что СМС бесплатны. Зачем их отключать?

Они бесплатны если подключен платный ИБ :)

О. О платном ИБ никто не говорил. Дорого?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:00

Фантом дорого все то что не бесплатно. Вроде слышал что 360 грн/год. Вход в отделение хоть бесплатный?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:02

Фантом

72 грн. в год
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:02

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:Мне в отделении сказали, что СМС бесплатны. Зачем их отключать?

Они бесплатны если подключен платный ИБ :)

О. О платном ИБ никто не говорил. Дорого?

72грн/год, 2грн/СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:05

alex_b IMPRINTER clientage
Спасибо. А если отказаться от платного ИБ, СМС не подключат?
Хотя ИБ всё таки нужно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:07

  IMPRINTER написав:Фантом

72 грн. в год

Плииз, еще про лимиты на СЭП и ОТП-брелки нам расскажите :wink:
Я редко щас пользуюсь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:08

  Фантом написав:alex_b IMPRINTER clientage
Спасибо. А если отказаться от платного ИБ, СМС не подключат?
Хотя ИБ всё таки нужно.


подключить смс можно двумя способами:
- непосредственно в отделении при оформлении карты - в этом случае его платность будет зависеть от того тарифа в котором обслуживается карта - есть с платными смс есть с бесплатными
- через ИБ - подключение смс через ИБ будет бесплатным в любом случае.

так же не забывает что Иб есть информационное и стандартное - оба стоят 72 грн. .. для подключения стандартного нужен или токен (за деньги) или андроид-генератор (беспоатно) + конверт для его активации (выдают в отделении)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:13

IMPRINTER Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 11 січ, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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