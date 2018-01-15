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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 377378379380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:26

  Anadonta написав:После очень бурной недели обсуждений, ветка снова умирает...
Есть ли какие-то новости по оформленным картам Platinum или Infiniti?


Платины открывают.
Инфинити не знаю.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:31

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Спасибо! Ближе к концу месяца буду пытаться повысить класс своей карты. Надеюсь, программу за пару недель не закроют...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:11

Лист в Укрексімбанк

Вітаю! 09.01.2018 звернувся до львівського відділення Укрексімбанка ...з метою оформлення картки Visa Gold з безконтактною оплатою. Згідно закону "Про звернення громадян", хочу отримати офіційну письмову відповідь про причину відмови в обслуговуванні в будь який прийнятний для банку спосіб: на електронну пошту ....; листом за адресою фактичного проживання м.Львів...

Контактні дані: ...

Дякую за увагу!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:14

  Козак-характерник написав:Вітаю! 09.01.2018 звернувся до львівського відділення Укрексімбанка ...з метою оформлення картки Visa Gold з безконтактною оплатою. Згідно закону "Про звернення громадян", хочу отримати офіційну письмову відповідь про причину відмови в обслуговуванні в будь який прийнятний для банку спосіб: на електронну пошту ....; листом за адресою фактичного проживання м.Львів...

Контактні дані: ...

Дякую за увагу!

І що з відповіддю робити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:Вітаю! 09.01.2018 звернувся до львівського відділення Укрексімбанка ...з метою оформлення картки Visa Gold з безконтактною оплатою. Згідно закону "Про звернення громадян", хочу отримати офіційну письмову відповідь про причину відмови в обслуговуванні в будь який прийнятний для банку спосіб: на електронну пошту ....; листом за адресою фактичного проживання м.Львів...

Контактні дані: ...

Дякую за увагу!

І що з відповіддю робити?

Попытка взять на понт гос банку в надежде что в процессе написания обделаются и дадут доступ к корытцу :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:Вітаю! 09.01.2018 звернувся до львівського відділення Укрексімбанка ...з метою оформлення картки Visa Gold з безконтактною оплатою. Згідно закону "Про звернення громадян", хочу отримати офіційну письмову відповідь про причину відмови в обслуговуванні в будь який прийнятний для банку спосіб: на електронну пошту ....; листом за адресою фактичного проживання м.Львів...

Контактні дані: ...

Дякую за увагу!

І що з відповіддю робити?

Залежить від відповіді. Якщо не задовольнить, то скаргу в НБУ писатиму. Надані усні роз'яснення - це не серйозна розмова. Раптом мутять місцеві аборигени? Тіко письмова цидула. Так буде зрозумілим подальший алгоритм дій.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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  #<1 ... 377378379380
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