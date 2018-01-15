Додано: Вів 16 січ, 2018 17:11

Вітаю! 09.01.2018 звернувся до львівського відділення Укрексімбанка ...з метою оформлення картки Visa Gold з безконтактною оплатою. Згідно закону "Про звернення громадян", хочу отримати офіційну письмову відповідь про причину відмови в обслуговуванні в будь який прийнятний для банку спосіб: на електронну пошту ....; листом за адресою фактичного проживання м.Львів...



Контактні дані: ...



Дякую за увагу!

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.