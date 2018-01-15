Платины открывают.
Инфинити не знаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2018 15:26
Платины открывают.
Инфинити не знаю.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:31
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Спасибо! Ближе к концу месяца буду пытаться повысить класс своей карты. Надеюсь, программу за пару недель не закроют...
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:11
Лист в Укрексімбанк
Вітаю! 09.01.2018 звернувся до львівського відділення Укрексімбанка ...з метою оформлення картки Visa Gold з безконтактною оплатою. Згідно закону "Про звернення громадян", хочу отримати офіційну письмову відповідь про причину відмови в обслуговуванні в будь який прийнятний для банку спосіб: на електронну пошту ....; листом за адресою фактичного проживання м.Львів...
Контактні дані: ...
Дякую за увагу!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:14
І що з відповіддю робити?
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:17
Попытка взять на понт гос банку в надежде что в процессе написания обделаются и дадут доступ к корытцу
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:23
Залежить від відповіді. Якщо не задовольнить, то скаргу в НБУ писатиму. Надані усні роз'яснення - це не серйозна розмова. Раптом мутять місцеві аборигени? Тіко письмова цидула. Так буде зрозумілим подальший алгоритм дій.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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