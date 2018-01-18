RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:31

  mustbe написав:Думал открыть Платину за 2450 под депо.
Оказалось, что в этом случае пополнение безналом - 1% комис.
Можно ли это как то обойти ?


Десяток страниц назад обсуждали возможные варианты, но пока безрезультатно...
Anadonta
 
Повідомлень: 208
З нами з: 25.11.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:46

  mustbe написав:Думал открыть Платину за 2450 под депо.
Оказалось, что в этом случае пополнение безналом - 1% комис.
Можно ли это как то обойти ?


про то что пополнить депо карту безналом нельзя - на каждой странице написано мин. про 2 поста ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33185
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5269 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:48

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Можно ли это как то обойти ?

Есть депо Ощадний со свободным пополнение/снятием, но счнятие ток через кассу :mrgreen:
Есть РП (регулярный платёж), но он ток для картсчетов, депозитные там не участвуют...
Вот предложил менагеру скрестить РП с Ощадным, шобы автоматом, например, ежедневно, проверяло остаток на карте и при необходимости пополняло его с Ощадного до 5К.
Думают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23117
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1892 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:47

  IMPRINTER написав:про то что пополнить депо карту безналом нельзя - на каждой странице написано мин. про 2 поста ...


Давно?
Помнится года два назад мне пополняли по реквизитам, и по "с П24 на карту"
justit
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:42

justit

Может то была личная карта, безнал на которые у Эксима заходит без комиссии? Или все же депозитная?
Anadonta
 
Повідомлень: 208
З нами з: 25.11.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:36

Re: Укрексiмбанк

А чего у них Ашан ,если выбрать Харьков,отсутствует в списке? В Харькове сертификаты принимают?
Яша
 
Повідомлень: 553
З нами з: 10.04.07
Подякував: 41 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:56

  Яша написав:А чего у них Ашан ,если выбрать Харьков,отсутствует в списке? В Харькове сертификаты принимают?


принимают )
просто Эксим не знает что в Харькове появился Ашан )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33185
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5269 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:19

Если к гривневой платине открыть долларовую платину за 500 грн -
будет ли по ней кишмиш 5% ?
mustbe
 
Повідомлень: 71
З нами з: 27.12.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:40

  mustbe написав:Если к гривневой платине открыть долларовую платину за 500 грн -
будет ли по ней кишмиш 5% ?


ну написано по всем картам ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33185
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5269 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:51

Re: Укрексiмбанк

Блин, не подумал про валюту.
Надо было не платину делать, а инфинити
mustbe
 
Повідомлень: 71
З нами з: 27.12.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 379380381382>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20761)
19.01.2018 07:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.