Десяток страниц назад обсуждали возможные варианты, но пока безрезультатно...
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Додано: Сер 17 січ, 2018 22:31
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:46
про то что пополнить депо карту безналом нельзя - на каждой странице написано мин. про 2 поста ...
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Додано: Сер 17 січ, 2018 22:48
Re: Укрексiмбанк
Есть депо Ощадний со свободным пополнение/снятием, но счнятие ток через кассу
Есть РП (регулярный платёж), но он ток для картсчетов, депозитные там не участвуют...
Вот предложил менагеру скрестить РП с Ощадным, шобы автоматом, например, ежедневно, проверяло остаток на карте и при необходимости пополняло его с Ощадного до 5К.
Думают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:47
Додано: Чет 18 січ, 2018 12:42
justit
Может то была личная карта, безнал на которые у Эксима заходит без комиссии? Или все же депозитная?
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:36
Re: Укрексiмбанк
А чего у них Ашан ,если выбрать Харьков,отсутствует в списке? В Харькове сертификаты принимают?
Додано: Чет 18 січ, 2018 21:56
принимают )
просто Эксим не знает что в Харькове появился Ашан )
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Додано: Чет 18 січ, 2018 23:19
Если к гривневой платине открыть долларовую платину за 500 грн -
будет ли по ней кишмиш 5% ?
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:40
ну написано по всем картам ...
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Додано: Чет 18 січ, 2018 23:51
Re: Укрексiмбанк
Блин, не подумал про валюту.
Надо было не платину делать, а инфинити
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