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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:05
mustbe написав:
Блин, не подумал про валюту.
Надо было не платину делать, а инфинити
ну думаю инфинити врядли дадут обычному клиенту это сто пудов.
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