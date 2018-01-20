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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 381382383384> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3 5 279 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 71 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 64 Всього голосів : 279 Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:46 Anadonta написав: mustbe

Киев? Какое отделение? Киев? Какое отделение?

На Воровского, около Сенного.

Бульварно-Кудрявская, или как её там На Воровского, около Сенного.Бульварно-Кудрявская, или как её там mustbe Повідомлень: 77 З нами з: 27.12.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36 Фантом написав: Может под депозит и дают. А при открытии частной платины или инфинити, карту сразу не дают, пока СБ банка не одобрит. Может под депозит и дают. А при открытии частной платины или инфинити, карту сразу не дают, пока СБ банка не одобрит.

Оформлял под депозит Голд, только в другом банке, то там СБ интересовалась зачем мне под депозит платная Голд, если все берут обычную безплатную магнитку? Выяснилось, что у них Голд выдают только после проверки СБ. Оформлял под депозит Голд, только в другом банке, то там СБ интересовалась зачем мне под депозит платная Голд, если все берут обычную безплатную магнитку? Выяснилось, что у них Голд выдают только после проверки СБ. Sanio Повідомлень: 684 З нами з: 03.09.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:20 safonovstanislav написав: Anadonta написав: Вопрос лишь в том, стоят ли понты Infinite дополнительных 3950 грн. в год. по сравнению с Platinum... Вопрос лишь в том, стоят ли понты Infinite дополнительных 3950 грн. в год. по сравнению с Platinum...

Перед кем понтоваться собрались? Голда - это понты. А платина и выше не считается понтами, т.к. никто их не видел и не знает как они выглядят, все принимают за бомжекарты



Или перед друзьями понтоваться собрались, что купили кусок пластика с кредитным лимитом 0 за 10 000 грн? Перед кем понтоваться собрались? Голда - это понты. А платина и выше не считается понтами, т.к. никто их не видел и не знает как они выглядят, все принимают за бомжекартыИли перед друзьями понтоваться собрались, что купили кусок пластика с кредитным лимитом 0 за 10 000 грн?



Под "понтами" я имел ввиду те дополнительные привилегии, которые дает карта. Согласен, что полноценная карта такого класса предполагает нормальный кред. лимит (хотя бы 0.2 - 0.5 млн. грн.), но и без этого она достаточно интересна для определенной категории лиц.

А карта класса Gold, на мой взгляд, уже очень давно не является элитной, т. к. выдается любому желающему за 100 грн. в год, если не бесплатно. Да и Platinum уже не та.

Хотя в наших реалиях все это условности... Под "понтами" я имел ввиду те дополнительные привилегии, которые дает карта. Согласен, что полноценная карта такого класса предполагает нормальный кред. лимит (хотя бы 0.2 - 0.5 млн. грн.), но и без этого она достаточно интересна для определенной категории лиц.А карта класса Gold, на мой взгляд, уже очень давно не является элитной, т. к. выдается любому желающему за 100 грн. в год, если не бесплатно. Да и Platinum уже не та.Хотя в наших реалиях все это условности... Anadonta Повідомлень: 222 З нами з: 25.11.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:42 Anadonta написав: Под "понтами" я имел ввиду те дополнительные привилегии, которые дает карта. Согласен, что полноценная карта такого класса предполагает нормальный кред. лимит (хотя бы 0.2 - 0.5 млн. грн.), но и без этого она достаточно интересна для определенной категории лиц. Под "понтами" я имел ввиду те дополнительные привилегии, которые дает карта. Согласен, что полноценная карта такого класса предполагает нормальный кред. лимит (хотя бы 0.2 - 0.5 млн. грн.), но и без этого она достаточно интересна для определенной категории лиц.

Например, какие привилегии? Имеете ввиду мизерные скидки на всякие элитуслуги, вроде регистрации в аэропорту без очереди, которые ещё нужно заранее заказывать и оплачивать?

Anadonta написав: А карта класса Gold, на мой взгляд, уже очень давно не является элитной, т. к. выдается любому желающему за 100 грн. в год, если не бесплатно. Да и Platinum уже не та.

Хотя в наших реалиях все это условности... А карта класса Gold, на мой взгляд, уже очень давно не является элитной, т. к. выдается любому желающему за 100 грн. в год, если не бесплатно. Да и Platinum уже не та.Хотя в наших реалиях все это условности...

Конечно же голда не является элитной. Но, многие клиенты гордятся тем, что у них голда. Сам видел много раз. Платину тоже в той же альфе любому бомжу выдадут забесплатно.

Единственная полезная платина - это привата, и то, только потому что позволяет обслуживаться без очереди в единственном банке, в котором есть очереди.

С эксимом посмотрим, как всё будет складываться. Я бы инфинити взял за 10000, если бы был уверен, что акция продлится хотя бы год. А так, заплатить кучу денег, чтоб потом узнать, что максимальный кешбек срезали до 100 грн в месяц, не очень хочется.

В соседней ветке люди жалуются, что нужны доки, чтоб вносить больше 250 000 грн/месяц на кредитку с максимальным лимитом 100 000 грн. Представьте сколько денег они прокручивают по кругу. С 250 000 грн кешбеком будет больше 10 000 грн, даже на платине. Посмотрю, как обрадуется укрэксим таким клиентам и насколько порежет акцию Например, какие привилегии? Имеете ввиду мизерные скидки на всякие элитуслуги, вроде регистрации в аэропорту без очереди, которые ещё нужно заранее заказывать и оплачивать?Конечно же голда не является элитной. Но, многие клиенты гордятся тем, что у них голда. Сам видел много раз. Платину тоже в той же альфе любому бомжу выдадут забесплатно.Единственная полезная платина - это привата, и то, только потому что позволяет обслуживаться без очереди в единственном банке, в котором есть очереди.С эксимом посмотрим, как всё будет складываться. Я бы инфинити взял за 10000, если бы был уверен, что акция продлится хотя бы год. А так, заплатить кучу денег, чтоб потом узнать, что максимальный кешбек срезали до 100 грн в месяц, не очень хочется.В соседней ветке люди жалуются, что нужны доки, чтоб вносить больше 250 000 грн/месяц на кредитку с максимальным лимитом 100 000 грн. Представьте сколько денег они прокручивают по кругу. С 250 000 грн кешбеком будет больше 10 000 грн, даже на платине. Посмотрю, как обрадуется укрэксим таким клиентам и насколько порежет акцию safonovstanislav Повідомлень: 1380 З нами з: 10.05.14 Подякував: 98 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:38 safonovstanislav написав: Например, какие привилегии? Имеете ввиду мизерные скидки на всякие элитуслуги, вроде регистрации в аэропорту без очереди, которые ещё нужно заранее заказывать и оплачивать?

Например, какие привилегии? Имеете ввиду мизерные скидки на всякие элитуслуги, вроде регистрации в аэропорту без очереди, которые ещё нужно заранее заказывать и оплачивать?



В Борисполе Fast Line работает уже пару лет с полноценной бесконтактной MC Platinum, подключенной к услуге MC Concierge. Причем совершенно бесплатно (блокируют 1 грн.) и без предварительного заказа. Экономия времени очень значительная.

Из того, что мне интересно - прокат AVIS с 20-30% дисконтом, бесплатный MC Lounge в Праге, Вене и Батуми (перечень аэропортов немного шире, но в других не бываю). Правда, для этого нужно оформить MC World Elite за 1 грн. (кстати, эта карта - еще один бонус).

Интересна защита покупок и расширенная гарантия на товары, оплаченные картой (не уверен, что это работает у нас, но обещают красиво).

Ну и весьма неплохой бонус - увеличенный лимит ответственности по страховке для держателя карты и членов семьи, в т. ч. до 1000 EUR при утере багажа.

О скидках в отелях, ресторанах и магазинах даже не говорю, хоть иногда и это может "выстрелить" - тот же "Борис", например, с 20% скидкой.

Также + 2% по сравнению с Platinum в бонусной программе, что при расходах даже в 10 тыс. грн. в месяц наполовину покрывает расходы на оформление карты (на это особо не рассчитываю, т. к. тоже считаю, что весьма скоро программа будет серьезно видоизменена не в лучшую для клиентов сторону).

А если еще учесть, что за эти деньги (в моем случае не 10000, а 5000 грн.) карту того же класса можно выпустить всем членам семьи - становится еще интересней.

В определенных кругах такие карты все же имеют свой вес, хоть и остаются всего лишь маленьким кусочком пластика... В Борисполе Fast Line работает уже пару лет с полноценной бесконтактной MC Platinum, подключенной к услуге MC Concierge. Причем совершенно бесплатно (блокируют 1 грн.) и без предварительного заказа. Экономия времени очень значительная.Из того, что мне интересно - прокат AVIS с 20-30% дисконтом, бесплатный MC Lounge в Праге, Вене и Батуми (перечень аэропортов немного шире, но в других не бываю). Правда, для этого нужно оформить MC World Elite за 1 грн. (кстати, эта карта - еще один бонус).Интересна защита покупок и расширенная гарантия на товары, оплаченные картой (не уверен, что это работает у нас, но обещают красиво).Ну и весьма неплохой бонус - увеличенный лимит ответственности по страховке для держателя карты и членов семьи, в т. ч. до 1000 EUR при утере багажа.О скидках в отелях, ресторанах и магазинах даже не говорю, хоть иногда и это может "выстрелить" - тот же "Борис", например, с 20% скидкой.Также + 2% по сравнению с Platinum в бонусной программе, что при расходах даже в 10 тыс. грн. в месяц наполовину покрывает расходы на оформление карты (на это особо не рассчитываю, т. к. тоже считаю, что весьма скоро программа будет серьезно видоизменена не в лучшую для клиентов сторону).А если еще учесть, что за эти деньги (в моем случае не 10000, а 5000 грн.) карту того же класса можно выпустить всем членам семьи - становится еще интересней.В определенных кругах такие карты все же имеют свой вес, хоть и остаются всего лишь маленьким кусочком пластика... Anadonta Повідомлень: 222 З нами з: 25.11.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2018 10:58 Кто-то пробовал привязывать валютную карту к PayPal ?

Проблем не было ? mustbe Повідомлень: 77 З нами з: 27.12.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2018 18:03 Re: Укрексiмбанк порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные. Яша Повідомлень: 557 З нами з: 10.04.07 Подякував: 41 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2018 18:04 Яша написав: порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные. порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные.



да всё четко )

карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов. да всё четко )карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33205 З нами з: 06.08.09 Подякував: 202 раз. Подякували: 5270 раз. Профіль Вебсайт 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2018 18:33 IMPRINTER написав: Яша написав: порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные. порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные.



да всё четко )

карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов. да всё четко )карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов.

Это да. Не нравится факт частого незапроса пинкода,даже на крупных суммах- вставил чип и усё. Пейпас 400грн,выше пин.Горячка ничем помочь не может,типа просто подпишите чек и всё. Можно настроить запрос пина? Это да. Не нравится факт частого незапроса пинкода,даже на крупных суммах- вставил чип и усё. Пейпас 400грн,выше пин.Горячка ничем помочь не может,типа просто подпишите чек и всё. Можно настроить запрос пина? Яша Повідомлень: 557 З нами з: 10.04.07 Подякував: 41 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2018 18:38 Яша написав: IMPRINTER написав: Яша написав: порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные. порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные.



да всё четко )

карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов. да всё четко )карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов.

Это да. Не нравится факт частого незапроса пинкода,даже на крупных суммах- вставил чип и усё. Пейпас 400грн,выше пин.Горячка ничем помочь не может,типа просто подпишите чек и всё. Можно настроить запрос пина? Это да. Не нравится факт частого незапроса пинкода,даже на крупных суммах- вставил чип и усё. Пейпас 400грн,выше пин.Горячка ничем помочь не может,типа просто подпишите чек и всё. Можно настроить запрос пина?



не знаю. у меня не запрашивает и это мне нравится.

это же для вас лучше.

оспаривание любой операции без запроса пина всегда будет в вашу ползу - виноват будет магаз, который не проверил подпись ) а вот если была с вводом пина - то всегда будете виноваты вы. Оспорить операцию с введением ПИНа практически невозможно. не знаю. у меня не запрашивает и это мне нравится.это же для вас лучше.оспаривание любой операции без запроса пина всегда будет в вашу ползу - виноват будет магаз, который не проверил подпись ) а вот если была с вводом пина - то всегда будете виноваты вы. Оспорить операцию с введением ПИНа практически невозможно. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33205 З нами з: 06.08.09 Подякував: 202 раз. Подякували: 5270 раз. Профіль Вебсайт 9 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 381382383384> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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