На Воровского, около Сенного.
Бульварно-Кудрявская, или как её там
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:46
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36
Оформлял под депозит Голд, только в другом банке, то там СБ интересовалась зачем мне под депозит платная Голд, если все берут обычную безплатную магнитку? Выяснилось, что у них Голд выдают только после проверки СБ.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:20
Под "понтами" я имел ввиду те дополнительные привилегии, которые дает карта. Согласен, что полноценная карта такого класса предполагает нормальный кред. лимит (хотя бы 0.2 - 0.5 млн. грн.), но и без этого она достаточно интересна для определенной категории лиц.
А карта класса Gold, на мой взгляд, уже очень давно не является элитной, т. к. выдается любому желающему за 100 грн. в год, если не бесплатно. Да и Platinum уже не та.
Хотя в наших реалиях все это условности...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:42
Например, какие привилегии? Имеете ввиду мизерные скидки на всякие элитуслуги, вроде регистрации в аэропорту без очереди, которые ещё нужно заранее заказывать и оплачивать?
Конечно же голда не является элитной. Но, многие клиенты гордятся тем, что у них голда. Сам видел много раз. Платину тоже в той же альфе любому бомжу выдадут забесплатно.
Единственная полезная платина - это привата, и то, только потому что позволяет обслуживаться без очереди в единственном банке, в котором есть очереди.
С эксимом посмотрим, как всё будет складываться. Я бы инфинити взял за 10000, если бы был уверен, что акция продлится хотя бы год. А так, заплатить кучу денег, чтоб потом узнать, что максимальный кешбек срезали до 100 грн в месяц, не очень хочется.
В соседней ветке люди жалуются, что нужны доки, чтоб вносить больше 250 000 грн/месяц на кредитку с максимальным лимитом 100 000 грн. Представьте сколько денег они прокручивают по кругу. С 250 000 грн кешбеком будет больше 10 000 грн, даже на платине. Посмотрю, как обрадуется укрэксим таким клиентам и насколько порежет акцию
Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:38
В Борисполе Fast Line работает уже пару лет с полноценной бесконтактной MC Platinum, подключенной к услуге MC Concierge. Причем совершенно бесплатно (блокируют 1 грн.) и без предварительного заказа. Экономия времени очень значительная.
Из того, что мне интересно - прокат AVIS с 20-30% дисконтом, бесплатный MC Lounge в Праге, Вене и Батуми (перечень аэропортов немного шире, но в других не бываю). Правда, для этого нужно оформить MC World Elite за 1 грн. (кстати, эта карта - еще один бонус).
Интересна защита покупок и расширенная гарантия на товары, оплаченные картой (не уверен, что это работает у нас, но обещают красиво).
Ну и весьма неплохой бонус - увеличенный лимит ответственности по страховке для держателя карты и членов семьи, в т. ч. до 1000 EUR при утере багажа.
О скидках в отелях, ресторанах и магазинах даже не говорю, хоть иногда и это может "выстрелить" - тот же "Борис", например, с 20% скидкой.
Также + 2% по сравнению с Platinum в бонусной программе, что при расходах даже в 10 тыс. грн. в месяц наполовину покрывает расходы на оформление карты (на это особо не рассчитываю, т. к. тоже считаю, что весьма скоро программа будет серьезно видоизменена не в лучшую для клиентов сторону).
А если еще учесть, что за эти деньги (в моем случае не 10000, а 5000 грн.) карту того же класса можно выпустить всем членам семьи - становится еще интересней.
В определенных кругах такие карты все же имеют свой вес, хоть и остаются всего лишь маленьким кусочком пластика...
Додано: Суб 20 січ, 2018 10:58
Кто-то пробовал привязывать валютную карту к PayPal ?
Проблем не было ?
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:03
Re: Укрексiмбанк
порадовало начисление бонусов. Чётко 5%.Правда ждать 2 дня,но пришли ,несмотря на выходные.
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:04
да всё четко )
карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:33
Это да. Не нравится факт частого незапроса пинкода,даже на крупных суммах- вставил чип и усё. Пейпас 400грн,выше пин.Горячка ничем помочь не может,типа просто подпишите чек и всё. Можно настроить запрос пина?
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:38
не знаю. у меня не запрашивает и это мне нравится.
это же для вас лучше.
оспаривание любой операции без запроса пина всегда будет в вашу ползу - виноват будет магаз, который не проверил подпись ) а вот если была с вводом пина - то всегда будете виноваты вы. Оспорить операцию с введением ПИНа практически невозможно.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
реклама
|