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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 381382383384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:54

Re: Укрексiмбанк

для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?
Зачем при заявке на энтерэксим есть графа о наличии премиальной карты?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:09

  Яша написав:Это да. Не нравится факт частого незапроса пинкода,даже на крупных суммах- вставил чип и усё. Пейпас 400грн,выше пин.

Сегодня чуть меньше 300 платил бесконтактом - запросило пин.
Но чипом пока, действительно, ни разу не спрашивало.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:20

Re: Укрексiмбанк

Выбор, что запрашивать - пин или подпись - на стороне банка-эквайра
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:21

  Яша написав:для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?

Меня сразу попросили, так что, видимо, сотрудник таки будет виноват, в случае чего.
Зачем при заявке на энтерэксим есть графа о наличии премиальной карты?

Ну, может быть, потому, что в этом случае он бесплатен?
Хотя они, конечно, и сами всё знают, но бюрократия - она такая.
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  #<1 ... 381382383384
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