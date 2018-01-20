для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?
Зачем при заявке на энтерэксим есть графа о наличии премиальной карты?
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:54
Re: Укрексiмбанк
для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?
Зачем при заявке на энтерэксим есть графа о наличии премиальной карты?
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:09
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:20
Re: Укрексiмбанк
Выбор, что запрашивать - пин или подпись - на стороне банка-эквайра
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:21
Меня сразу попросили, так что, видимо, сотрудник таки будет виноват, в случае чего.
Ну, может быть, потому, что в этом случае он бесплатен?
Хотя они, конечно, и сами всё знают, но бюрократия - она такая.
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