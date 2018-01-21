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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:54
для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?
Зачем при заявке на энтерэксим есть графа о наличии премиальной карты?
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Яша
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Додано: Нед 21 січ, 2018 19:09
Яша написав:
Это да. Не нравится факт частого незапроса пинкода,даже на крупных суммах- вставил чип и усё. Пейпас 400грн,выше пин.
Сегодня чуть меньше 300 платил бесконтактом - запросило пин.
Но чипом пока, действительно, ни разу не спрашивало.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 19:20
Выбор, что запрашивать - пин или подпись - на стороне банка-эквайра
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Додано: Нед 21 січ, 2018 19:21
Яша написав:
для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?
Меня сразу попросили, так что, видимо, сотрудник таки будет виноват, в случае чего.
Зачем при заявке на энтерэксим есть графа о наличии премиальной карты?
Ну, может быть, потому, что в этом случае он бесплатен?
Хотя они, конечно, и сами всё знают, но бюрократия - она такая.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 21:50
IMPRINTER написав:
карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов.
Это - да.
Эксим выпустил продукт-убийцу.
После него все эти идеи, мони, тазики и аллы смотрятся смехотворно и нищебродски
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mustbe
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Додано: Нед 21 січ, 2018 22:29
mustbe написав:
Эксим выпустил продукт-убийцу.
После него все эти идеи, мони, тазики и аллы смотрятся смехотворно и нищебродски
Для тех, у кого нет свободных 100-500к на депозит, всё не так однозначно.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 22:31
Подскажите, при увеличении суммы депозита до 100 тыс. могу ли я заказать по льготной цене частную карту, а старую (депозитную) оставить для получения процентов и тела?
Или в таком случае банк может выпустить депозитную карту более высокого класса, а частную - только за полную стоимость?
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Anadonta
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Додано: Нед 21 січ, 2018 22:46
mustbe написав: IMPRINTER написав:
карта банка, которой ввека никто не пользовался переходит в категорию главной карты для расчетов.
Это - да.
Эксим выпустил продукт-убийцу.
После него все эти идеи, мони, тазики и аллы смотрятся смехотворно и нищебродски
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:28
Anadonta написав:
Подскажите, при увеличении суммы депозита до 100 тыс. могу ли я заказать по льготной цене частную
карту, а старую (депозитную) оставить для получения процентов и тела?
Или в таком случае банк может выпустить депозитную карту более высокого класса, а частную - только за полную стоимость?
частная карта только за деньги ... хоть миллиард принесете ...
за наличие депо вы можете получить тока депо карту с другими тарифами.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:28
Anadonta написав:
Подскажите, при увеличении суммы депозита до 100 тыс. могу ли я заказать по льготной цене частную
карту, а старую (депозитную) оставить для получения процентов и тела?
Или в таком случае банк может выпустить депозитную карту более высокого класса, а частную - только за полную стоимость?
Мне говорили, что по льготной цене только депозитную.
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ygn
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