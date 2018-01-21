Банк не причём. Их задача выдать карту. На картах написано, что карта без подписи - не действительна. В магазинах не имеют право принимать к оплате такую карту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 01:02
Банк не причём. Их задача выдать карту. На картах написано, что карта без подписи - не действительна. В магазинах не имеют право принимать к оплате такую карту
Додано: Пон 22 січ, 2018 01:21
особенно при оплате пейпассом или в макдональдсе, где терминалы выведены и клиент сам чиркает .. да и в АТБ щас так же
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Додано: Пон 22 січ, 2018 06:30
Да так уже у большинства сетевых ритейлов(Рошен, Фокстрот, Сильпо, Фора и т.п.).
Щось мені з ТАС "щастить"
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