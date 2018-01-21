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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 01:02

  Яша написав:для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?

Банк не причём. Их задача выдать карту. На картах написано, что карта без подписи - не действительна. В магазинах не имеют право принимать к оплате такую карту
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 01:21

  safonovstanislav написав:
  Яша написав:для начала, наверное, виноват будет банк,сотрудник которого не удостоверился,что я эту подпись поставил на карте.Или лучше поставить?

Банк не причём. Их задача выдать карту. На картах написано, что карта без подписи - не действительна. В магазинах не имеют право принимать к оплате такую карту


особенно при оплате пейпассом или в макдональдсе, где терминалы выведены и клиент сам чиркает .. да и в АТБ щас так же
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 06:30

Да так уже у большинства сетевых ритейлов(Рошен, Фокстрот, Сильпо, Фора и т.п.).
Щось мені з ТАС "щастить"
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  #<1 ... 382383384385
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