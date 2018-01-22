Додано: Пон 22 січ, 2018 14:46

clientage



у эксима есть понятие допка и вторая основная другой МПС )

на них разные тарифы )

например по платине:

вторая основная другой МПС - 1 грн.

допка - 250 грн.

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