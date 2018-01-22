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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:43
Sanio написав:IMPRINTER
Суть питання така. Якщо депо 100 тис. грн. і оформлена безкоштовна Мастер Голд. Замовляю картку Віза Голд за 75 грн. То це буде додаткова картка до Мастера чи окремий рахунок?
да написано непонятно, согласен ...
но думаю тут вам вредли кто ответит на этот вопрос, саппорта нет, а на практике никто такого не юзал, т.к. раньше небыло ни у кого такой потребности
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:44
IMPRINTER написав: Sanio написав:IMPRINTER
Суть питання така. Якщо депо 100 тис. грн. і оформлена безкоштовна Мастер Голд. Замовляю картку Віза Голд за 75 грн. То це буде додаткова картка до Мастера чи окремий рахунок?
да написано непонятно, согласен ...
но думаю тут вам вредли кто ответит на этот вопрос, саппорта нет, а на практике никто такого не юзал, т.к. раньше небыло ни у кого такой потребности
Мне к шаровому депо-МС стандарт года 3 назад делали Визу, тада еще за 25грн, допкой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:46
clientage
у эксима есть понятие допка и вторая основная другой МПС )
на них разные тарифы )
например по платине:
вторая основная другой МПС - 1 грн.
допка - 250 грн.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:51
IMPRINTER
, у меня 3 депо в 3х валютах, и 3 карты под них шаровые (типа Виза классик). Раньше еще под грн. была допка
Вот думаю сделать таки Голды себе, закрыв классики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 22 січ, 2018 18:23
IMPRINTER написав:clientage
у эксима есть понятие допка и вторая основная другой МПС )
на них разные тарифы )
например по платине:
вторая основная другой МПС - 1 грн.
допка - 250 грн.
Было бы очень здорово, если бы так было. Но если верить тарифам к депозитной
карте Visa Platinum нельзя выпустить MasterCard Platinum, равно как и к Visa Infinite нельзя выпустить MasterCard World Elite. В тарифах к депозитным картам пишут: "послуга не надається".
Для оформления за 1 грн. карты другой МПС того же класса нужно чтобы основная карта была выпущена по тарифам для частных
карт...
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Додано: Пон 22 січ, 2018 18:28
Кстати, сегодня был в отделении. Менеджер говорит, что банку (после проверки СБ) без разницы, какую карту выпустить - Platinum или Infinite.
Платите по тарифу - и будет вам счастье!
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Anadonta
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:03
Anadonta написав:
Кстати, сегодня был в отделении. Менеджер говорит, что банку (после проверки СБ) без разницы, какую карту выпустить - Platinum или Infinite.
Платите по тарифу - и будет вам счастье!
Господа, а кто знает, в чем заключается проверка сб при оформлении дебетной карты у эксима?
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velox
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:20
velox написав: Anadonta написав:
Кстати, сегодня был в отделении. Менеджер говорит, что банку (после проверки СБ) без разницы, какую карту выпустить - Platinum или Infinite.
Платите по тарифу - и будет вам счастье!
Господа, а кто знает, в чем заключается проверка сб при оформлении дебетной карты у эксима?
Скорее всего никто. Если бы речь шла о кредитной карте, еще понятно, что можно проверять. Но дебетная, на которой клиент будет держать собственные средства?
Думаю, принцип здесь такой: хотим - даем, не хотим - не даем. Но, как я понял после сегодняшнего общения с менеджером, слухи о том, что многим отказывают, сильно преувеличены...
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:32
Anadonta написав: velox написав: Anadonta написав:
Кстати, сегодня был в отделении. Менеджер говорит, что банку (после проверки СБ) без разницы, какую карту выпустить - Platinum или Infinite.
Платите по тарифу - и будет вам счастье!
Господа, а кто знает, в чем заключается проверка сб при оформлении дебетной карты у эксима?
Скорее всего никто. Если бы речь шла о кредитной карте, еще понятно, что можно проверять. Но дебетная, на которой клиент будет держать собственные средства?
Думаю, принцип здесь такой: хотим - даем, не хотим - не даем. Но, как я понял после сегодняшнего общения с менеджером, слухи о том, что многим отказывают, сильно преувеличены...
Да, какой-то сюр с этой проверкой. Кто оформлял, скажите, запросы в убки, прозвоны по контактным телефонам, на работу, что-то в этом роде есть?
Мне пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.
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velox
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