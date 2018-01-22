да написано непонятно, согласен ...
но думаю тут вам вредли кто ответит на этот вопрос, саппорта нет, а на практике никто такого не юзал, т.к. раньше небыло ни у кого такой потребности
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:43
да написано непонятно, согласен ...
но думаю тут вам вредли кто ответит на этот вопрос, саппорта нет, а на практике никто такого не юзал, т.к. раньше небыло ни у кого такой потребности
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:44
Мне к шаровому депо-МС стандарт года 3 назад делали Визу, тада еще за 25грн, допкой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:46
clientage
у эксима есть понятие допка и вторая основная другой МПС )
на них разные тарифы )
например по платине:
вторая основная другой МПС - 1 грн.
допка - 250 грн.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:51
IMPRINTER, у меня 3 депо в 3х валютах, и 3 карты под них шаровые (типа Виза классик). Раньше еще под грн. была допка
Вот думаю сделать таки Голды себе, закрыв классики
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:23
Было бы очень здорово, если бы так было. Но если верить тарифам к депозитной карте Visa Platinum нельзя выпустить MasterCard Platinum, равно как и к Visa Infinite нельзя выпустить MasterCard World Elite. В тарифах к депозитным картам пишут: "послуга не надається".
Для оформления за 1 грн. карты другой МПС того же класса нужно чтобы основная карта была выпущена по тарифам для частных карт...
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:28
Кстати, сегодня был в отделении. Менеджер говорит, что банку (после проверки СБ) без разницы, какую карту выпустить - Platinum или Infinite.
Платите по тарифу - и будет вам счастье!
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:03
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:20
Скорее всего никто. Если бы речь шла о кредитной карте, еще понятно, что можно проверять. Но дебетная, на которой клиент будет держать собственные средства?
Думаю, принцип здесь такой: хотим - даем, не хотим - не даем. Но, как я понял после сегодняшнего общения с менеджером, слухи о том, что многим отказывают, сильно преувеличены...
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:32
Да, какой-то сюр с этой проверкой. Кто оформлял, скажите, запросы в убки, прозвоны по контактным телефонам, на работу, что-то в этом роде есть?
Мне пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.
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