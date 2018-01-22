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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 385386387388> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3 5 279 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 32 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 71 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 64 Всього голосів : 279 Додано: Пон 22 січ, 2018 21:10 velox написав: пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков. пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.

Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом. І лише Укрексімбанк влаштував циркову виставу для отримання ДЕБЕТНОЇ картки. Це неподобство треба душити на корню. Що вони там собі думають, що я управу на них не знайду? У саміх рєвольвєри найдутся....



Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом. І лише Укрексімбанк влаштував циркову виставу для отримання ДЕБЕТНОЇ картки. Це неподобство треба душити на корню. Що вони там собі думають, що я управу на них не знайду? У саміх рєвольвєри найдутся.... Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24612 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2018 22:07 velox написав: Да, какой-то сюр с этой проверкой. Кто оформлял, скажите, запросы в убки, прозвоны по контактным телефонам, на работу, что-то в этом роде есть?

Да, какой-то сюр с этой проверкой. Кто оформлял, скажите, запросы в убки, прозвоны по контактным телефонам, на работу, что-то в этом роде есть?

Ніяких запитів до бюро не було (навіщо ), нічого не запитували, нікого не обдзвонювали. Тупо відмовили. Після звернення через зворотню форму на сайті і на гарячку дзвонили із відділення, мовляв немає офіційних доходів ( для них убогих офіційний доход - зарплатня лише та й не було в опитувальнику такої графи взагалі). Під час розмови запропонували принести виписки з інших банків (придумали мабуть причину находу), мовляв повторно розглянемо і МОЖЛИВО переглянемо рішення. Враховуючи, що майже у всіх банках документи з печаткою платні, то не ризикнув приступити до їх збору. Вирішив спочатку отримати офіційну письмову відмову в обслуговуванні з причиною або без. Тут важливо зафіксувати сам факт відмови, а не причину. Бо слова працівника, лише слова! Проморочать моск, а потім знов відмовлять. Чекаю папірця з гербовою печаткою від цього недобанку, що размістив публічну оферту і не виконує її.



П.С. Вентилював тему відкриття карти під депо. Скрізь мнуться, щось морозяться, ніхто нічого не гарантує....На гарячці посилають у відділення, відділення теж нічого не може пояснити. Не можуть відповісти на найпростіші запитання. Не банк, а таємна організація. Державна шарашкіна контора, богадєльня, що працює по не відомим законам і правилам, де і свої внутрішні правила мабуть ніхто не знає. Всі заглядають в рота один одному і перекладають один на одного відповідальність. Так що в разі подальших не законних дій банку, якщо не знайдуться винуватці і відповідальні за увесь сир-бор, довбати треба персонально, конкретних відповідальних осіб, по циркуляру, жорстко і конкретно запитувати: що, хто, як і коли... Ніяких запитів до бюро не було (навіщо), нічого не запитували, нікого не обдзвонювали. Тупо відмовили. Після звернення через зворотню форму на сайті і на гарячку дзвонили із відділення, мовляв немає офіційних доходів ( для них убогих офіційний доход - зарплатня лишета й не було в опитувальнику такої графи взагалі). Під час розмови запропонували принести виписки з інших банків (придумали мабуть причину находу), мовляв повторно розглянемо і МОЖЛИВО переглянемо рішення. Враховуючи, що майже у всіх банках документи з печаткою платні, то не ризикнув приступити до їх збору. Вирішив спочатку отримати офіційну письмову відмову в обслуговуванні з причиною або без. Тут важливо зафіксувати сам факт відмови, а не причину. Бо слова працівника, лише слова! Проморочать моск, а потім знов відмовлять. Чекаю папірця з гербовою печаткою від цього недобанку, що размістив публічну оферту і не виконує її.П.С. Вентилював тему відкриття карти під депо. Скрізь мнуться, щось морозяться, ніхто нічого не гарантує....На гарячці посилають у відділення, відділення теж нічого не може пояснити. Не можуть відповісти на найпростіші запитання. Не банк, а таємна організація. Державна шарашкіна контора, богадєльня, що працює по не відомим законам і правилам, де і свої внутрішні правила мабуть ніхто не знає. Всі заглядають в рота один одному і перекладають один на одного відповідальність. Так що в разі подальших не законних дій банку, якщо не знайдуться винуватці і відповідальні за увесь сир-бор, довбати треба персонально, конкретних відповідальних осіб, по циркуляру, жорстко і конкретно запитувати: що, хто, як і коли... Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 22 січ, 2018 22:35, всього редагувалось 2 разів. Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24612 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2018 22:23 Козак-характерник написав: velox написав: пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков. пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.

Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом. Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом.

Свого часу намагався отримати кредики "Альфи" та "ПУМБа". Менеджери навіть розмовляти на цю тему не хотіли - не видаємо, і все.

В "Альфі" і зараз не дають - я запитував.

Єдиний банк, що погодився тоді дати бодай якусь кредитну карту - це "А-Банк".

Згодом, втім, це стало не цікавим. Свого часу намагався отримати кредики "Альфи" та "ПУМБа". Менеджери навіть розмовляти на цю тему не хотіли - не видаємо, і все.В "Альфі" і зараз не дають - я запитував.Єдиний банк, що погодився тоді дати бодай якусь кредитну карту - це "А-Банк".Згодом, втім, це стало не цікавим. M-Audio Повідомлень: 1093 З нами з: 23.03.11 Подякував: 177 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2018 22:26 M-Audio написав: Козак-характерник написав: velox написав: пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков. пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.

Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом. Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом.

Свого часу намагався отримати кредики "Альфи" та "ПУМБа". Менеджери навіть розмовляти на цю тему не хотіли - не видаємо, і все.

В "Альфі" і зараз не дають - я запитував.

Єдиний банк, що погодився тоді дати бодай якусь кредитну карту - це "А-Банк".

Згодом, втім, це стало не цікавим. Свого часу намагався отримати кредики "Альфи" та "ПУМБа". Менеджери навіть розмовляти на цю тему не хотіли - не видаємо, і все.В "Альфі" і зараз не дають - я запитував.Єдиний банк, що погодився тоді дати бодай якусь кредитну карту - це "А-Банк".Згодом, втім, це стало не цікавим.

Кредитка - мають право. А тут дебетка. Відчуйте різницю, як то кажуть!



кАроче я злий на цю недобанку і точу зуб! Копняка їм по під копитця! Пекельна пательня, пікнік чортів і всі діла... Так працювати не можна. Гнати їх всіх по під три шиї! Жеруть державний хліб задарма. До них прийшла поважна людина з найповажнішим званням - ГРОМАДЯНИН України!!! І так зневажливо поставитися? Всіх до кабаре гнати, ногами дригати! Мої права порушені, бум битися за їх відновлення і покарання винуватців! Я - громадянин України і маю право! Кредитка - мають право. А тут дебетка. Відчуйте різницю, як то кажуть!кАроче я злий на цю недобанку і точу зуб!Копняка їм по під копитця!Пекельна пательня, пікнік чортів і всі діла...Так працювати не можна. Гнати їх всіх по під три шиї! Жеруть державний хліб задарма. До них прийшла поважна людина з найповажнішим званням - ГРОМАДЯНИН України!!! І так зневажливо поставитися? Всіх до кабаре гнати, ногами дригати!Мої права порушені, бум битися за їх відновлення і покарання винуватців! Я - громадянин України і маю право! Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24612 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2018 22:48 Re: Укрексiмбанк Обидели мышку написали в норку. На форуме поплакаться в жилетку это достойно, чисто по мужски. alex_b Повідомлень: 474 З нами з: 24.07.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2018 22:54 Козацька сотня, вітер шалений... alex_b написав: Обидели мышку написали в норку. На форуме поплакаться в жилетку это достойно, чисто по мужски. Обидели мышку написали в норку. На форуме поплакаться в жилетку это достойно, чисто по мужски.

Пропонуєте їх підпалити? Чи морду лиця щупати всім? Ти куме, кажи, кажи, та не заговорюйся! Ти взагалі за кума? Чи за ведмедя? Сам то мабуть отримав карточку і кайфуєш, тому такий гуманіст і пацифіст? Не плакатися, а бити...бити в набат і інформувати громаду...надавати публічну огласку і резонанс, не бути байдужими. Бо сьогодні мене, а завтра вас...Разом ми сила, по одинці всім могила!



Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.



Нехай вони заскиглять, що козак затероризував Укрексімбанк, тоді й піду...



Пропонуєте їх підпалити? Чи морду лиця щупати всім?Ти куме, кажи, кажи, та не заговорюйся!Ти взагалі за кума? Чи за ведмедя?Сам то мабуть отримав карточку і кайфуєш, тому такий гуманіст і пацифіст?Не плакатися, а бити...бити в набат і інформувати громаду...надавати публічну огласку і резонанс, не бути байдужими. Бо сьогодні мене, а завтра вас...Разом ми сила, по одинці всім могила!Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.Нехай вони заскиглять, що козак затероризував Укрексімбанк, тоді й піду... Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24612 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2018 23:12 Re: Укрексiмбанк Я даже не ходил и пока не собираюсь. А если пойду то приму любой ответ достойно - если и откажут то йух с ним, значит не судьба. Толку с того что ты тут поплачешься на форуме? Тут даже представителя нет у которого можно канючить карту.

По закону банк имеет право отказать клиенту в обслуживании без обьяснения на то причин, мордой лица может не вышел. alex_b Повідомлень: 474 З нами з: 24.07.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2018 23:25 alex_b написав: Я даже не ходил и пока не собираюсь. А если пойду то приму любой ответ достойно - если и откажут то йух с ним, значит не судьба. Толку с того что ты тут поплачешься на форуме? Тут даже представителя нет у которого можно канючить карту.

По закону банк имеет право отказать клиенту в обслуживании без обьяснения на то причин, мордой лица может не вышел. Я даже не ходил и пока не собираюсь. А если пойду то приму любой ответ достойно - если и откажут то йух с ним, значит не судьба. Толку с того что ты тут поплачешься на форуме? Тут даже представителя нет у которого можно канючить карту.По закону банк имеет право отказать клиенту в обслуживании без обьяснения на то причин, мордой лица может не вышел.

Будь яку відповідь прийняти, це гідно? Я так не вважаю. Відповідь має бути обгрунтованою. Якщо банк не хоче розкривати причину відмови, то нехай. Але зафіксувати письмово цю відмову я маю право. А також маю право поскаржитися в НБУ не законні дії банку (на МІЙ погляд). Це моє право як громадянина. Скористатися своїм правом, що тут позорного чи не гідного? Ви приймаєте рішення і не оскаржуєте гіпотетичну відмову, це Ваше святе право! Я його визнаю і поважаю! Але чому Ви засуджуєте мене за те, що я скористався своїм святим правом оскарження чи висловлюю обурення тут, на форумі? Форум на то і створений ділитися думками, емоціями...Питання риторичне... Звісно, давати свою суб'єктивну оцінку моїм діям, як пересічний форумчанин Ви маєте право і цього я заборонити Вам не можу, але тоді симпатія моя до Вас перейде в антипатію. А сваритися з людьми, навіть у віртуальному світі, я не люблю! Можливо я Вам до фєні взагалі, але з моєї точки зору, сваритися кумам із за ведмедя - глупо... Втім хай буде як буде...



______________________________________________



- Кум! - чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. - Кум Иван, ты моего дитя крестил... Кум, не казните меня! - попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком, вобрал голову в плечи. Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка. Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжала из него кровь. © Будь яку відповідь прийняти, це гідно? Я так не вважаю. Відповідь має бути обгрунтованою. Якщо банк не хоче розкривати причину відмови, то нехай. Але зафіксувати письмово цю відмову я маю право. А також маю право поскаржитися в НБУ не законні дії банку (на МІЙ погляд). Це моє право як громадянина. Скористатися своїм правом, що тут позорного чи не гідного? Ви приймаєте рішення і не оскаржуєте гіпотетичну відмову, це Ваше святе право! Я його визнаю і поважаю! Але чому Ви засуджуєте мене за те, що я скористався своїм святим правом оскарження чи висловлюю обурення тут, на форумі? Форум на то і створений ділитися думками, емоціями...Питання риторичне... Звісно, давати свою суб'єктивну оцінку моїм діям, як пересічний форумчанин Ви маєте право і цього я заборонити Вам не можу, але тоді симпатія моя до Вас перейде в антипатію. А сваритися з людьми, навіть у віртуальному світі, я не люблю! Можливо я Вам до фєні взагалі, але з моєї точки зору, сваритися кумам із за ведмедя - глупо...Втім хай буде як буде...______________________________________________- Кум! - чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. - Кум Иван, ты моего дитя крестил... Кум, не казните меня! - попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком, вобрал голову в плечи. Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка. Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжала из него кровь. © Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24612 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2018 07:11 КХ,

может, не так и нужна Вам эта карта. Кстати, Вы какую хотели? guntherhouse777 Повідомлень: 2873 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2018 07:35 guntherhouse777 написав: КХ,

может, не так и нужна Вам эта карта. Кстати, Вы какую хотели? КХ,может, не так и нужна Вам эта карта. Кстати, Вы какую хотели?

Потрібна. Віза Голд. Потрібна. Віза Голд. Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24612 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1391 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 385386387388> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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