RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:10

  velox написав:пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.

Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом. І лише Укрексімбанк влаштував циркову виставу для отримання ДЕБЕТНОЇ картки. Це неподобство треба душити на корню. Що вони там собі думають, що я управу на них не знайду? У саміх рєвольвєри найдутся.... :mrgreen:

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:07

  velox написав:Да, какой-то сюр с этой проверкой. Кто оформлял, скажите, запросы в убки, прозвоны по контактным телефонам, на работу, что-то в этом роде есть?

Ніяких запитів до бюро не було (навіщо :?: ), нічого не запитували, нікого не обдзвонювали. Тупо відмовили. Після звернення через зворотню форму на сайті і на гарячку дзвонили із відділення, мовляв немає офіційних доходів ( для них убогих офіційний доход - зарплатня лише :mrgreen: та й не було в опитувальнику такої графи взагалі). Під час розмови запропонували принести виписки з інших банків (придумали мабуть причину находу), мовляв повторно розглянемо і МОЖЛИВО переглянемо рішення. Враховуючи, що майже у всіх банках документи з печаткою платні, то не ризикнув приступити до їх збору. Вирішив спочатку отримати офіційну письмову відмову в обслуговуванні з причиною або без. Тут важливо зафіксувати сам факт відмови, а не причину. Бо слова працівника, лише слова! Проморочать моск, а потім знов відмовлять. Чекаю папірця з гербовою печаткою від цього недобанку, що размістив публічну оферту і не виконує її.

П.С. Вентилював тему відкриття карти під депо. Скрізь мнуться, щось морозяться, ніхто нічого не гарантує....На гарячці посилають у відділення, відділення теж нічого не може пояснити. Не можуть відповісти на найпростіші запитання. Не банк, а таємна організація. Державна шарашкіна контора, богадєльня, що працює по не відомим законам і правилам, де і свої внутрішні правила мабуть ніхто не знає. Всі заглядають в рота один одному і перекладають один на одного відповідальність. Так що в разі подальших не законних дій банку, якщо не знайдуться винуватці і відповідальні за увесь сир-бор, довбати треба персонально, конкретних відповідальних осіб, по циркуляру, жорстко і конкретно запитувати: що, хто, як і коли... :twisted:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 22 січ, 2018 22:35, всього редагувалось 2 разів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:23

  Козак-характерник написав:
  velox написав:пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.

Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом.

Свого часу намагався отримати кредики "Альфи" та "ПУМБа". Менеджери навіть розмовляти на цю тему не хотіли - не видаємо, і все.
В "Альфі" і зараз не дають - я запитував.
Єдиний банк, що погодився тоді дати бодай якусь кредитну карту - це "А-Банк".
Згодом, втім, це стало не цікавим.
M-Audio
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 23.03.11
Подякував: 177 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:26

  M-Audio написав:
  Козак-характерник написав:
  velox написав:пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.

Немає такої практики. Маю рахунки у багатьох банках. І кредитні картки з нормальним лімітом.

Свого часу намагався отримати кредики "Альфи" та "ПУМБа". Менеджери навіть розмовляти на цю тему не хотіли - не видаємо, і все.
В "Альфі" і зараз не дають - я запитував.
Єдиний банк, що погодився тоді дати бодай якусь кредитну карту - це "А-Банк".
Згодом, втім, це стало не цікавим.

Кредитка - мають право. А тут дебетка. Відчуйте різницю, як то кажуть! :P

кАроче я злий на цю недобанку і точу зуб! :twisted: Копняка їм по під копитця! :mrgreen: Пекельна пательня, пікнік чортів і всі діла... :mrgreen: Так працювати не можна. Гнати їх всіх по під три шиї! Жеруть державний хліб задарма. До них прийшла поважна людина з найповажнішим званням - ГРОМАДЯНИН України!!! І так зневажливо поставитися? Всіх до кабаре гнати, ногами дригати! :mrgreen: Мої права порушені, бум битися за їх відновлення і покарання винуватців! Я - громадянин України і маю право!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:48

Re: Укрексiмбанк

Обидели мышку написали в норку. На форуме поплакаться в жилетку это достойно, чисто по мужски.
alex_b
 
Повідомлень: 474
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:54

Козацька сотня, вітер шалений...

  alex_b написав:Обидели мышку написали в норку. На форуме поплакаться в жилетку это достойно, чисто по мужски.

Пропонуєте їх підпалити? Чи морду лиця щупати всім? :mrgreen: Ти куме, кажи, кажи, та не заговорюйся! :P Ти взагалі за кума? Чи за ведмедя? :P Сам то мабуть отримав карточку і кайфуєш, тому такий гуманіст і пацифіст? :P Не плакатися, а бити...бити в набат і інформувати громаду...надавати публічну огласку і резонанс, не бути байдужими. Бо сьогодні мене, а завтра вас...Разом ми сила, по одинці всім могила! :lol:

Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

Нехай вони заскиглять, що козак затероризував Укрексімбанк, тоді й піду...

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:12

Re: Укрексiмбанк

Я даже не ходил и пока не собираюсь. А если пойду то приму любой ответ достойно - если и откажут то йух с ним, значит не судьба. Толку с того что ты тут поплачешься на форуме? Тут даже представителя нет у которого можно канючить карту.
По закону банк имеет право отказать клиенту в обслуживании без обьяснения на то причин, мордой лица может не вышел.
alex_b
 
Повідомлень: 474
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:25

  alex_b написав:Я даже не ходил и пока не собираюсь. А если пойду то приму любой ответ достойно - если и откажут то йух с ним, значит не судьба. Толку с того что ты тут поплачешься на форуме? Тут даже представителя нет у которого можно канючить карту.
По закону банк имеет право отказать клиенту в обслуживании без обьяснения на то причин, мордой лица может не вышел.

Будь яку відповідь прийняти, це гідно? Я так не вважаю. Відповідь має бути обгрунтованою. Якщо банк не хоче розкривати причину відмови, то нехай. Але зафіксувати письмово цю відмову я маю право. А також маю право поскаржитися в НБУ не законні дії банку (на МІЙ погляд). Це моє право як громадянина. Скористатися своїм правом, що тут позорного чи не гідного? Ви приймаєте рішення і не оскаржуєте гіпотетичну відмову, це Ваше святе право! Я його визнаю і поважаю! Але чому Ви засуджуєте мене за те, що я скористався своїм святим правом оскарження чи висловлюю обурення тут, на форумі? Форум на то і створений ділитися думками, емоціями...Питання риторичне... Звісно, давати свою суб'єктивну оцінку моїм діям, як пересічний форумчанин Ви маєте право і цього я заборонити Вам не можу, але тоді симпатія моя до Вас перейде в антипатію. А сваритися з людьми, навіть у віртуальному світі, я не люблю! Можливо я Вам до фєні взагалі, але з моєї точки зору, сваритися кумам із за ведмедя - глупо... :| Втім хай буде як буде...

______________________________________________

- Кум! - чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. - Кум Иван, ты моего дитя крестил... Кум, не казните меня! - попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком, вобрал голову в плечи. Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка. Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжала из него кровь. ©
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:11

КХ,
может, не так и нужна Вам эта карта. Кстати, Вы какую хотели?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2873
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:35

  guntherhouse777 написав:КХ,
может, не так и нужна Вам эта карта. Кстати, Вы какую хотели?

Потрібна. Віза Голд.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 385386387388>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.