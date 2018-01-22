Небагато ти від життя хочеш...
Кріпта не дає вихлопу? Навіщо тобі цей завмираючий бізнес?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:56
Re: Укрексiмбанк
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:58
Re: Укрексiмбанк
Тебя устроит ответ от банка - социальный статус клиента не соответствует статусу клиента? Беженец, походу без местной прописки, еще наверное и безработный.
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:04
Кріпта - це золота жила, що наповнює горщик золотими монетами. Ту жилу чипати не треба. А це постійний гарантований прибуток на харч повсякденний.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:06
Re: Укрексiмбанк
Ну так лупи ту силу. Чого ти тут квокчеш як курка недорізана? Для годиться?
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:08
Не влаштує, бо в публічній оферті немає таких вимог. Кожний бажаючий може оформити карту, згідно її тарифів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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