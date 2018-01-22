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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:56

Re: Укрексiмбанк

Козак-характерник написав:
  guntherhouse777 написав:КХ,
может, не так и нужна Вам эта карта. Кстати, Вы какую хотели?

Потрібна. Віза Голд.

Небагато ти від життя хочеш...
Кріпта не дає вихлопу? Навіщо тобі цей завмираючий бізнес?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:58

Re: Укрексiмбанк

Тебя устроит ответ от банка - социальный статус клиента не соответствует статусу клиента? Беженец, походу без местной прописки, еще наверное и безработный.
alex_b
 
Повідомлень: 474
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:04

  korovas2 написав:Кріпта не дає вихлопу? Навіщо тобі цей завмираючий бізнес?

Кріпта - це золота жила, що наповнює горщик золотими монетами. Ту жилу чипати не треба. А це постійний гарантований прибуток на харч повсякденний.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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2

 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:06

Re: Укрексiмбанк

Козак-характерник написав:
  korovas2 написав:Кріпта не дає вихлопу? Навіщо тобі цей завмираючий бізнес?

Крипта - це золота жила, що наповнює горщик золотими монетами. Ту жилу чипати не треба. А це постійний гарантований прибуток на харч повсякденний.

Ну так лупи ту силу. Чого ти тут квокчеш як курка недорізана? Для годиться?
korovas2
 
Повідомлень: 243
З нами з: 06.03.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:08

  alex_b написав:Тебя устроит ответ от банка - социальный статус клиента не соответствует статусу клиента? Беженец, походу без местной прописки, еще наверное и безработный.

Не влаштує, бо в публічній оферті немає таких вимог. Кожний бажаючий може оформити карту, згідно її тарифів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 24611
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
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  #<1 ... 385386387388
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