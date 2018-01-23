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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 279
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:56

Re: Укрексiмбанк

Козак-характерник написав:
  guntherhouse777 написав:КХ,
может, не так и нужна Вам эта карта. Кстати, Вы какую хотели?

Потрібна. Віза Голд.

Небагато ти від життя хочеш...
Кріпта не дає вихлопу? Навіщо тобі цей завмираючий бізнес?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:58

Re: Укрексiмбанк

Тебя устроит ответ от банка - социальный статус клиента не соответствует статусу клиента? Беженец, походу без местной прописки, еще наверное и безработный.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:08

  alex_b написав:Тебя устроит ответ от банка - социальный статус клиента не соответствует статусу клиента? Беженец, походу без местной прописки, еще наверное и безработный.

Не влаштує, бо в публічній оферті немає таких вимог. Кожний бажаючий може оформити приватну картку, згідно її тарифів, маючи паспорт громадянина України і ІПН.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 08:13

  korovas2 написав:Ну так лупи ту силу. Чого ти тут квокчеш як курка недорізана? Для годиться?

Ну як навіщо? Пообсірати для морального задоволення.... :mrgreen: А битиму акуратно, але боляче. :P

П.С. Карту вже оформляють на довірену особу із аборигенів. Так що мені вже пофік на їх палки в колеса. Але довбатиму їх від душі до логічного кінця. А що мені? Я ж безробітній біженець. Вільного часу закрай, пободаємося, порозважаємося...поп'ємо кровушки.... :mrgreen: Не я перший розпочав, а вони.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 13:00

  velox написав:Да, какой-то сюр с этой проверкой. Кто оформлял, скажите, запросы в убки, прозвоны по контактным телефонам, на работу, что-то в этом роде есть?
Мне пока известно только о случаях отказа клиентам с пропиской из Донецкой/Луганской областей, но это практика многих банков.

Пытаемся оформить карту на мужа в г. Лисичанске Луганской обл. Все довольно тяжело и через боль, 10 дней ответ от СБ ждали. Вчера терпение кончилось и был продет квест из серии звонков на горячую линию> харьковский филиал > харьковское подразделение СБ. В СБ попросили через часик позвонить на мое отделение и случилось чудо! СБ одобрила оформление карты, НО теперь на отделении закончились какие-то пакеты(пластик).Не понятно зачем он вобще нужен, если карту все равно будут делать в другом городе. Обещали на неделе набрать для приглашения оформления карты. Завтра муж наведается в отделение, посмотрим что из этого выйдет.
П.С. официально безработный и даже трудовой нет, кредитов никогда не брал
annetxomka
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:25

Re: Укрексiмбанк

  Козак-характерник написав:Вільного часу закрай, пободаємося, порозважаємося...поп'ємо кровушки.... Не я перший розпочав, а вони.


Зап1зно ти брателло кинувся ворошити хл1ви.
Згадай л1течко 2015 року, коли вони по Дельт1 компенсац11 видавали.
Сарай сараем. Час пройшов - Н!ЧОГО НЕ ЗМ!НИЛОСЬ!
Займись делом , пошаруди битками своими - подыми котировки.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:28

Re: Укрексiмбанк

  bosson513 написав:Згадай л1течко 2015 року, коли вони по Дельт1 компенсац11 видавали.
Сарай сараем. Час пройшов - Н!ЧОГО НЕ ЗМ!НИЛОСЬ!

Я вааще помню, шо они хотели отказаться от розницы. Начальную планку депо подняли...
а тут вдруХ бонусная программа для самого шо нинаесть ритейла.
ПадАаазРительна аднака :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:29

Re: Укрексiмбанк

потестировал ентерэксим - ужаснах...
Я правильно понял,что операции в эксимбонусе проводятся быстрее,чем в энтерэксиме? Да и выглядят читабельнее.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:54

  Яша написав:потестировал ентерэксим - ужаснах...
Я правильно понял,что операции в эксимбонусе проводятся быстрее,чем в энтерэксиме? Да и выглядят читабельнее.


да.
списание сегодняшним днем вы увидите тока завтра ...
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IMPRINTER
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