Небагато ти від життя хочеш...
Кріпта не дає вихлопу? Навіщо тобі цей завмираючий бізнес?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:56
Re: Укрексiмбанк
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:58
Re: Укрексiмбанк
Тебя устроит ответ от банка - социальный статус клиента не соответствует статусу клиента? Беженец, походу без местной прописки, еще наверное и безработный.
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:08
Не влаштує, бо в публічній оферті немає таких вимог. Кожний бажаючий може оформити приватну картку, згідно її тарифів, маючи паспорт громадянина України і ІПН.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 23 січ, 2018 08:13
Ну як навіщо? Пообсірати для морального задоволення.... А битиму акуратно, але боляче.
П.С. Карту вже оформляють на довірену особу із аборигенів. Так що мені вже пофік на їх палки в колеса. Але довбатиму їх від душі до логічного кінця. А що мені? Я ж безробітній біженець. Вільного часу закрай, пободаємося, порозважаємося...поп'ємо кровушки.... Не я перший розпочав, а вони.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 23 січ, 2018 13:00
Пытаемся оформить карту на мужа в г. Лисичанске Луганской обл. Все довольно тяжело и через боль, 10 дней ответ от СБ ждали. Вчера терпение кончилось и был продет квест из серии звонков на горячую линию> харьковский филиал > харьковское подразделение СБ. В СБ попросили через часик позвонить на мое отделение и случилось чудо! СБ одобрила оформление карты, НО теперь на отделении закончились какие-то пакеты(пластик).Не понятно зачем он вобще нужен, если карту все равно будут делать в другом городе. Обещали на неделе набрать для приглашения оформления карты. Завтра муж наведается в отделение, посмотрим что из этого выйдет.
П.С. официально безработный и даже трудовой нет, кредитов никогда не брал
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:25
Re: Укрексiмбанк
Зап1зно ти брателло кинувся ворошити хл1ви.
Згадай л1течко 2015 року, коли вони по Дельт1 компенсац11 видавали.
Сарай сараем. Час пройшов - Н!ЧОГО НЕ ЗМ!НИЛОСЬ!
Займись делом , пошаруди битками своими - подыми котировки.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:28
Re: Укрексiмбанк
Я вааще помню, шо они хотели отказаться от розницы. Начальную планку депо подняли...
а тут вдруХ бонусная программа для самого шо нинаесть ритейла.
ПадАаазРительна аднака
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:29
Re: Укрексiмбанк
потестировал ентерэксим - ужаснах...
Я правильно понял,что операции в эксимбонусе проводятся быстрее,чем в энтерэксиме? Да и выглядят читабельнее.
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:54
да.
списание сегодняшним днем вы увидите тока завтра ...
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