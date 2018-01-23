Отже ця озвучена мені причина відмови - пісдьош і провокація...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 20:41
Отже ця озвучена мені причина відмови - пісдьош і провокація...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 24 січ, 2018 08:05
Re: Укрексiмбанк
Подскажите. Это что такое?
Будут сами налоги платить? Чем это вобще может грозить?
Можно туда левые данные внести?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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