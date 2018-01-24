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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 08:05

Re: Укрексiмбанк

Подскажите. Это что такое?

Зображення

Будут сами налоги платить? Чем это вобще может грозить?
Можно туда левые данные внести?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:24

Фантом

налоги будут платить за вас.
левые ... попробуйте ...
точнее не левые - а данные другого человнка ... просто отфонанаря ИНН не выйдет

тока чего вы боитесь? у вас что субсидия?
а так, наоборот, лишняя легальная копейка уже хорошо ...
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:30

Re: Укрексiмбанк

Конечно левые. Или правые. Вы же карту тоже наверное левую оформляли и привязывали. Тут на каждой странице все овеяно страхом проверок СБ Эксима, и вдруг такие мысли...
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:38

  Яша написав:Конечно левые. Или правые. Вы же карту тоже наверное левую оформляли и привязывали. Тут на каждой странице все овеяно страхом проверок СБ Эксима, и вдруг такие мысли...


При чём тут СБ банка?
В Мастеркард Бильше, тоже привязываются карты, но при получении, например сертификатов Сильпо, пишу чужой инн, и прекрасно ими пользуюсь.
Левые данные, если это возможно, вношу везде и всегда. Не люблю, лишнего внимания.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:44

Re: Укрексiмбанк

Вам решать. То проект чисто мастера, а здесь только эксим и виза.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:46

Яша
В данном случае, меня интересовало кто платит налоги. И если это должен делать я, то чем будет грозить их неуплата? Но если платит банк, то вопросов больше нет.
Спасибо Импри.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 10:54

Фантом

в данных случаях всегда платит налоговый агент (т.е. варианта, что он не платит, а вы должны потом это делать самомостоятельно - исключен) и даже не эксим - а эти латвийцы, которые типа как организаторы ...
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:46

Re: Укрексiмбанк

Фантом написав:
  Яша написав:Конечно левые. Или правые. Вы же карту тоже наверное левую оформляли и привязывали. Тут на каждой странице все овеяно страхом проверок СБ Эксима, и вдруг такие мысли...


При чём тут СБ банка?
В Мастеркард Бильше, тоже привязываются карты, но при получении, например сертификатов Сильпо, пишу чужой инн, и прекрасно ими пользуюсь.
Левые данные, если это возможно, вношу везде и всегда. Не люблю, лишнего внимания.

Совсем левые не получится. Бильше сверяет инн с датой рождения и в случае несовпадения фуфломицына - пишет "пшеллвон".
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