Будут сами налоги платить? Чем это вобще может грозить?
Можно туда левые данные внести?
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Додано: Сер 24 січ, 2018 08:05
Re: Укрексiмбанк
Подскажите. Это что такое?
Будут сами налоги платить? Чем это вобще может грозить?
Можно туда левые данные внести?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:24
Фантом
налоги будут платить за вас.
левые ... попробуйте ...
точнее не левые - а данные другого человнка ... просто отфонанаря ИНН не выйдет
тока чего вы боитесь? у вас что субсидия?
а так, наоборот, лишняя легальная копейка уже хорошо ...
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Додано: Сер 24 січ, 2018 10:30
Re: Укрексiмбанк
Конечно левые. Или правые. Вы же карту тоже наверное левую оформляли и привязывали. Тут на каждой странице все овеяно страхом проверок СБ Эксима, и вдруг такие мысли...
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:38
При чём тут СБ банка?
В Мастеркард Бильше, тоже привязываются карты, но при получении, например сертификатов Сильпо, пишу чужой инн, и прекрасно ими пользуюсь.
Левые данные, если это возможно, вношу везде и всегда. Не люблю, лишнего внимания.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:44
Re: Укрексiмбанк
Вам решать. То проект чисто мастера, а здесь только эксим и виза.
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:46
Яша
В данном случае, меня интересовало кто платит налоги. И если это должен делать я, то чем будет грозить их неуплата? Но если платит банк, то вопросов больше нет.
Спасибо Импри.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 24 січ, 2018 10:54
Фантом
в данных случаях всегда платит налоговый агент (т.е. варианта, что он не платит, а вы должны потом это делать самомостоятельно - исключен) и даже не эксим - а эти латвийцы, которые типа как организаторы ...
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Додано: Сер 24 січ, 2018 19:46
Re: Укрексiмбанк
Совсем левые не получится. Бильше сверяет инн с датой рождения и в случае несовпадения фуфломицына - пишет "пшеллвон".
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