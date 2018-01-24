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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:07
Подарочные серты это форма оплаты, скидка это бумажные серты ватсона, ельдо также сипольшный квартальный фантик.
А вот пластиковый ватсон, алло, сильпо - это форма оплаты, за которые можно купить любой товар, к примеру в ватсоне товар с желтым ценником, в сильпо акциз (бухло и сиги), которое за бумажный фантик не пробивает. Не так ли?
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alex_b
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:49
alex_b написав:
Подарочные серты это форма оплаты, скидка это бумажные серты ватсона, ельдо также сипольшный квартальный фантик.
А вот пластиковый ватсон, алло, сильпо - это форма оплаты, за которые можно купить любой товар, к примеру в ватсоне товар с желтым ценником, в сильпо акциз (бухло и сиги), которое за бумажный фантик не пробивает. Не так ли?
Ні, не так, куме!
Оплата можлива лише гривнями, як єдиним платіжним засобом в Україні. Інших форм оплати не існує.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 24 січ, 2018 23:17
Ну я пока перебиваюсь другими формами оплаты, надеюсь до оплаты гривной не скоро дело дойдет.
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alex_b
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