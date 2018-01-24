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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:07

Re: Укрексiмбанк

Подарочные серты это форма оплаты, скидка это бумажные серты ватсона, ельдо также сипольшный квартальный фантик.
А вот пластиковый ватсон, алло, сильпо - это форма оплаты, за которые можно купить любой товар, к примеру в ватсоне товар с желтым ценником, в сильпо акциз (бухло и сиги), которое за бумажный фантик не пробивает. Не так ли?
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:49

  alex_b написав:Подарочные серты это форма оплаты, скидка это бумажные серты ватсона, ельдо также сипольшный квартальный фантик.
А вот пластиковый ватсон, алло, сильпо - это форма оплаты, за которые можно купить любой товар, к примеру в ватсоне товар с желтым ценником, в сильпо акциз (бухло и сиги), которое за бумажный фантик не пробивает. Не так ли?

Ні, не так, куме! :P Оплата можлива лише гривнями, як єдиним платіжним засобом в Україні. Інших форм оплати не існує.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:17

Re: Укрексiмбанк

Ну я пока перебиваюсь другими формами оплаты, надеюсь до оплаты гривной не скоро дело дойдет.
alex_b
 
Повідомлень: 477
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 387388389390
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