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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 389390391392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 00:05

Re: Укрексiмбанк

...вот оно че Михалычь...)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 00:11

  -VICTOR- написав:...вот оно че Михалычь...)


оно появилось вчера - до этого небыло
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IMPRINTER
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Подякували: 5280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 05:58

  IMPRINTER написав:
  -VICTOR- написав:...вот оно че Михалычь...)


оно появилось вчера - до этого небыло

Это для всех способов обналички бонусов или только для мобилки?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:02

Что то рановато краники начали прикручивать)
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 389390391392
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