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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2018 00:05
Re: Укрексiмбанк
...вот оно че Михалычь...)
Додано: Пон 29 січ, 2018 00:11
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 29 січ, 2018 05:58
Это для всех способов обналички бонусов или только для мобилки?
Щось мені з ТАС "щастить"
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