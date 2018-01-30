Депозит до 100 тыс. грн. или больше? Хотя в любом случае (если верить тарифам на сайте) в стоимость оформления карты включена плата за услуги партнеров банка ...
угу, депо на общ. сумму 100К+ Согласно тарифов для Visa Platinum за 1050грн/год оформлюється за бажанням клієнта: Оформлення полісу медичного страхування для подорожей за кордон Підключення до консьєрж-сервісу А нам реально хотели эту лабуду навязать, причем даже с истерикой от менагера. Думаю нуна таки зайти, поучить торговать этих проктологофф И у Эксима реально есть такое понятие как ВТОРАЯ! основная карта, с отдельным картсчетом, за 400грн шоли предлалаги 2ю Голду
Очень и очень странно... Для вашего случая написано четко: "Тариф включає у т. ч. вартість послуг від партнерів Банку". В моем понимании это значит, что за 1050 грн. они должны были оформить консьерж и страховку без каких-либо доплат. Если бы депо было свыше 0.5 млн. - тогда карта Platinum бесплатно, а плюшки "... за бажанням клієнта та сплачується додатково".
В эксиме работает плоскопробивной вариант - любая карта под депо=консьерж и страховка за деньги, любая личная=включено в стоимость. У них там мадам Беляева главная в этом вопросе, позвоните на горячку в рабочее время и попросите с ней соединить.
Так 3% от скунса грязными за 10 грн. в месяц по Максу , но деньгами, или 3% по Голде чистыми, пусть и ликидными сертификатами за такую плату? и там, и там дебет. Что то не фонтан. А КХ так вообще, и Голду не дали.
Яша написав:В эксиме работает плоскопробивной вариант - любая карта под депо=консьерж и страховка за деньги, любая личная=включено в стоимость. У них там мадам Беляева главная в этом вопросе, позвоните на горячку в рабочее время и попросите с ней соединить.