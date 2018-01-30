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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:20

  Anadonta написав:clientage

Депозит до 100 тыс. грн. или больше?
Хотя в любом случае (если верить тарифам на сайте) в стоимость оформления карты включена плата за услуги партнеров банка ...

угу, депо на общ. сумму 100К+
Согласно тарифов для Visa Platinum за 1050грн/год оформлюється за бажанням клієнта:
Оформлення полісу медичного страхування для подорожей за кордон
Підключення до консьєрж-сервісу
А нам реально хотели эту лабуду навязать, причем даже с истерикой от менагера. Думаю нуна таки зайти, поучить торговать этих проктологофф 8) :wink:
И у Эксима реально есть такое понятие как ВТОРАЯ! основная карта, с отдельным картсчетом, за 400грн шоли предлалаги 2ю Голду :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:29

clientage

Очень и очень странно...
Для вашего случая написано четко: "Тариф включає у т. ч. вартість послуг від партнерів Банку". В моем понимании это значит, что за 1050 грн. они должны были оформить консьерж и страховку без каких-либо доплат.
Если бы депо было свыше 0.5 млн. - тогда карта Platinum бесплатно, а плюшки "... за бажанням клієнта та сплачується додатково".
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:39

Re: Укрексiмбанк

В эксиме работает плоскопробивной вариант - любая карта под депо=консьерж и страховка за деньги, любая личная=включено в стоимость. У них там мадам Беляева главная в этом вопросе, позвоните на горячку в рабочее время и попросите с ней соединить.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:39

Anadonta, аа, так Вы настаиваете шо оте услуги вааще входят в стоимость годового обслуживания?
Блин, нуна послать ещё бойца на разведку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

Так 3% от скунса грязными за 10 грн. в месяц по Максу , но деньгами, или 3% по Голде чистыми, пусть и ликидными сертификатами за такую плату? и там, и там дебет.
Что то не фонтан.
А КХ так вообще, и Голду не дали.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:41

  Яша написав:В эксиме работает плоскопробивной вариант - любая карта под депо=консьерж и страховка за деньги, любая личная=включено в стоимость. У них там мадам Беляева главная в этом вопросе, позвоните на горячку в рабочее время и попросите с ней соединить.

Но личная карта полюбе будет платной :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:43

Re: Укрексiмбанк

  guntherhouse777 написав:Так 3%

А мы выгрызем таки у них 5% :)
И некоторые с некоторых пор со скунсом даже принципиально не дружат, время и нервы -- дороже :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 21:28

  clientage написав:Anadonta, аа, так Вы настаиваете шо оте услуги вааще входят в стоимость годового обслуживания?
Блин, нуна послать ещё бойца на разведку :)

Входят.
Из 1050 грн. 350 идёт на консьерж, 455 на страховку, 245 на обслуживание счёта.
Примерно как на скрине, по ссылке ниже. Изображения, почему то не загружаются. :(

http://imageban.ru/show/2018/01/30/f8a6 ... db4ccd/jpg
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:39

  clientage написав:Anadonta, аа, так Вы настаиваете шо оте услуги вааще входят в стоимость годового обслуживания?
Блин, нуна послать ещё бойца на разведку :)


Я, конечно, не настаиваю, но в тарифах https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf пишут, что входит...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:36

  Фантом написав:
  clientage написав:Anadonta, аа, так Вы настаиваете шо оте услуги вааще входят в стоимость годового обслуживания?
Блин, нуна послать ещё бойца на разведку :)

Входят.
Из 1050 грн. 350 идёт на консьерж, 455 на страховку, 245 на обслуживание счёта.
Примерно как на скрине, по ссылке ниже. Изображения, почему то не загружаются. :(

http://imageban.ru/show/2018/01/30/f8a6 ... db4ccd/jpg


Подтверждаю тоже, что 350 и 455 берется из 1050 гр. Страховка 30 дней (в течении года), консьержом, к своему стыду, никогда не пользовался.

Ссылка не грузится из-за блокировок Порошенко. Смотрите через VPN.

Реально на счет надо пополнять 1060,61(-1%=1050), так как есть комиссия при пополнении счета без карты.
ygn
 
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