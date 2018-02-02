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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 393394395396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:50

Anadonta, штурм отменяется. У нас мировая :)
Нина Владимировна приятный во всех отношениях профи, всё чОткО по тарифам и по организации работы. Девчонок своих бережёт -- палец в рот не клади :)
Платина для депозитчика = 1050грн/год как с куста. Эту сумму снимут с картсчета при первой пополняшке. Кеш-ины пашут как заведённые :)
И при оформлении лучше взять загранпаспорт, хотя бы его номер -- для страховки :)

ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:52

clientage

Поздравляю с удачным исходом операции!
Судя по сообщениям о том, что интересных сертификатов за бонусы часто нет в наличии, косят они не по-детски. Хоть бы нам что-то оставили... :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:56

  Anadonta написав:Судя по сообщениям о том, что интересных сертификатов за бонусы часто нет в наличии, косят они не по-детски

Интересно, есть ли в их операциях экономическая суть и экономический смысл? :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:57

clientage

Кстати, на будущее, чтобы не напрягать ДРГ с ДШБ - Нина Владимировна - это и есть г-жа Беляева, о которой немного выше писали? Нач. отдела по работе с физлицами?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:00

Anadonta, ну да. Милейшей души человек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:18

clientage

Может я ошибаюсь, но мне кажется, что в далеком 2007 г., оформляя свой первый депозит в EXIMe, я общался именно с ней - тогда еще простым сотрудником ОПЕРУ. Где-то и визитка ее была...
А может просто ФИО такое распостраненное...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:09

Заехал сегодня в отделение.
Электронная очередь. Стоит минут 10, не движется.
Пришли три курицы с перекура, скинули куртки, расселись по своим рабочим местам, электро-очередь ожила.

Сталина на них нет...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:25

  clientage написав:ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек :)

какой экономический смысл платить кучу абонплат, вместо одной ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:44

  J написав:
  clientage написав:ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек :)

какой экономический смысл платить кучу абонплат, вместо одной ?

У Платины допка ниже классом(т.е. КБ-3%) стоит 1грн. Я вот думаю тёще сделать, согнать её с Б5... будет и Новус и аптека и маХдонаЛьдс с внучкой по выходным :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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