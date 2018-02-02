|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:50
Anadonta
, штурм отменяется. У нас мировая
Нина Владимировна приятный во всех отношениях профи, всё чОткО по тарифам и по организации работы. Девчонок своих бережёт -- палец в рот не клади
Платина для депозитчика = 1050грн/год как с куста. Эту сумму снимут с картсчета при первой пополняшке. Кеш-ины пашут как заведённые
И при оформлении лучше взять загранпаспорт, хотя бы его номер -- для страховки
ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23315
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1901 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:52
clientage
Поздравляю с удачным исходом операции!
Судя по сообщениям о том, что интересных сертификатов за бонусы часто нет в наличии, косят они не по-детски. Хоть бы нам что-то оставили...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:56
Anadonta написав:
Судя по сообщениям о том, что интересных сертификатов за бонусы часто нет в наличии, косят они не по-детски
Интересно, есть ли в их операциях экономическая суть и экономический смысл?
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:57
clientage
Кстати, на будущее, чтобы не напрягать ДРГ с ДШБ - Нина Владимировна - это и есть г-жа Беляева, о которой немного выше писали? Нач. отдела по работе с физлицами?
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:00
Anadonta
, ну да. Милейшей души человек
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23315
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1901 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:18
clientage
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что в далеком 2007 г., оформляя свой первый депозит в EXIMe, я общался именно с ней - тогда еще простым сотрудником ОПЕРУ. Где-то и визитка ее была...
А может просто ФИО такое распостраненное...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:09
Заехал сегодня в отделение.
Электронная очередь. Стоит минут 10, не движется.
Пришли три курицы с перекура, скинули куртки, расселись по своим рабочим местам, электро-очередь ожила.
Сталина на них нет...
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:25
clientage написав:
ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек
какой экономический смысл платить кучу абонплат, вместо одной ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 3769
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:44
J написав: clientage написав:
ПС. Я вааще их разговора понял, шо все сотрудники ЭксИма уже пооформляли на всех родственников дальних и ближних кучу карт и просто выкашивают кешбек
какой экономический смысл платить кучу абонплат, вместо одной ?
У Платины допка ниже классом(т.е. КБ-3%) стоит 1грн. Я вот думаю тёще сделать, согнать её с Б5... будет и Новус и аптека и маХдонаЛьдс с внучкой по выходным
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23315
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1901 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|