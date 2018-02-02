clientage
Кстати, еще один вопрос: как быстро выпускают карту?
Ссылка в тарифах о том, что для карт класса Platinum и выше это делается бесплатно в течение 8 часов с получением пластика в главном офисе - сказки или все-таки правда?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:09
clientage
Кстати, еще один вопрос: как быстро выпускают карту?
Ссылка в тарифах о том, что для карт класса Platinum и выше это делается бесплатно в течение 8 часов с получением пластика в главном офисе - сказки или все-таки правда?
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:32
mustbe
Спасибо, мне говорили 3 - 5 дней. Можно, конечно, заставить их сделать и за 8 часов, как обещано в тарифах, но оно того не стоит...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:44
Похоже, шо щас есть какие-то проблемы с выпуском карт
Но в течение 30 мин Голду сделали на Тельмана
Допка привязана на тот же счет
А мона сделать еще и 2ю основную, за отд. деньги (500грн шоли для Платины) со своим счетом. Мы дальше не развивали эту тему
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:24
Re: Укрексiмбанк
В Винницу карты идут ровно 1 неделю. Но светятся в ИБ сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
реклама
|