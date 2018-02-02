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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 394395396397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:09

clientage

Кстати, еще один вопрос: как быстро выпускают карту?
Ссылка в тарифах о том, что для карт класса Platinum и выше это делается бесплатно в течение 8 часов с получением пластика в главном офисе - сказки или все-таки правда?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:20

Сказки. Мне платины делали 2-3 дня.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:32

mustbe

Спасибо, мне говорили 3 - 5 дней. Можно, конечно, заставить их сделать и за 8 часов, как обещано в тарифах, но оно того не стоит...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:44

Похоже, шо щас есть какие-то проблемы с выпуском карт
Но в течение 30 мин Голду сделали на Тельмана :)

  Anadonta написав:clientage

Не в курсе, картсчет для доп. карты тот же, что и для основной? Можно ли допку привязать к другому счету?

Допка привязана на тот же счет
А мона сделать еще и 2ю основную, за отд. деньги (500грн шоли для Платины) со своим счетом. Мы дальше не развивали эту тему
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:24

Re: Укрексiмбанк

В Винницу карты идут ровно 1 неделю. Но светятся в ИБ сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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