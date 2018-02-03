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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 394395396397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:09

clientage

Кстати, еще один вопрос: как быстро выпускают карту?
Ссылка в тарифах о том, что для карт класса Platinum и выше это делается бесплатно в течение 8 часов с получением пластика в главном офисе - сказки или все-таки правда?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:20

Сказки. Мне платины делали 2-3 дня.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:32

mustbe

Спасибо, мне говорили 3 - 5 дней. Можно, конечно, заставить их сделать и за 8 часов, как обещано в тарифах, но оно того не стоит...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:44

Похоже, шо щас есть какие-то проблемы с выпуском карт
Но в течение 30 мин Голду сделали на Тельмана :)

  Anadonta написав:clientage

Не в курсе, картсчет для доп. карты тот же, что и для основной? Можно ли допку привязать к другому счету?

Допка привязана на тот же счет
А мона сделать еще и 2ю основную, за отд. деньги (500грн шоли для Платины) со своим счетом. Мы дальше не развивали эту тему
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:24

Re: Укрексiмбанк

В Винницу карты идут ровно 1 неделю. Но светятся в ИБ сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:37

  Anadonta написав:clientage

Кстати, еще один вопрос: как быстро выпускают карту?
Ссылка в тарифах о том, что для карт класса Platinum и выше это делается бесплатно в течение 8 часов с получением пластика в главном офисе - сказки или все-таки правда?

Мне выпускали за 2 дня (в среду открыл депо, в пятницу забрал карту), это в Киеве. По тарифам да у них есть выпуск карты за 8 часов и бесплатная доставка платины курьером, но когда я об этом заикнулся, то мне категорически заявили, что все плюшки типа бесплатная страховка, доставка и прочее только для платных карт, депозитчикам не положено, хотя в тарифах об этом не сказано.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 00:13

  clientage написав:
  Anadonta написав:clientage

Думаю, ваша ДРГ вчера попала на "неправильного" менеджера.
За последний месяц трижды был в отделении на ул. Немецкой (Тельмана). В двух случаях из трех сотрудник банка мог ответить на поставленный мной вопрос только после ознакомления с "методичкой" или "звонка другу". Но один раз все было на уровне (не уверен, но, по-моему, стол №18). Попади вы к этой барышне - проблем не возникло бы однозначно и нужная карта была бы оформлена без всяких дополнительных затрат...

за стол №10 не ходите, там засада :mrgreen:
В Пт. попробуем с др. бока подойти :)

...предлагаю доукомплектовать ДРГ..) дооснастить гранатометами ,саперными лопатками -для более эффективных переговоров с менеджерами и доп.пайком - на случай осады заведения , применить черно-зеленою боевую раскраску лица -для пущей убедительности в решительности группы захвата применить усе аргУменты для достижения поставленных целей и задач:D :wink:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 06:45

  clientage написав:Да, нас читают

Хай читають і скоріше надають мені відповідь письмову, згідно закону про звернення громадян України... 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 06:53

  mustbe написав:Заехал сегодня в отделение.
Электронная очередь. Стоит минут 10, не движется.
Пришли три курицы с перекура, скинули куртки, расселись по своим рабочим местам, электро-очередь ожила.

Сталина на них нет...

Сталіна, це жорстко... :P А ось письмовий відгук про їх роботу можна було б запустити в їх же роботу... :P Щоб були мотивованішими і ублажали клієнтіфф... :D Что характєрно, обнаглєлі! 8) Работать нє хотят. Тунєядци, бєздєльнікі, лодирі... :evil:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:02

  Козак-характерник написав:
  mustbe написав:Заехал сегодня в отделение.
Электронная очередь. Стоит минут 10, не движется.
Пришли три курицы с перекура, скинули куртки, расселись по своим рабочим местам, электро-очередь ожила.

Сталина на них нет...

Сталіна, це жорстко... :P А ось письмовий відгук про їх роботу можна було б запустити в їх же роботу... :P Щоб були мотивованішими і ублажали клієнтіфф... :D Что характєрно, обнаглєлі! 8) Работать нє хотят. Тунєядци, бєздєльнікі, лодирі... :evil:

За забаганки пана нужно доплачивать и тогда мотивация будет
никому не верю
sens
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