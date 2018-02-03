clientage
Кстати, еще один вопрос: как быстро выпускают карту?
Ссылка в тарифах о том, что для карт класса Platinum и выше это делается бесплатно в течение 8 часов с получением пластика в главном офисе - сказки или все-таки правда?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:09
clientage
Кстати, еще один вопрос: как быстро выпускают карту?
Ссылка в тарифах о том, что для карт класса Platinum и выше это делается бесплатно в течение 8 часов с получением пластика в главном офисе - сказки или все-таки правда?
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:32
mustbe
Спасибо, мне говорили 3 - 5 дней. Можно, конечно, заставить их сделать и за 8 часов, как обещано в тарифах, но оно того не стоит...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:44
Похоже, шо щас есть какие-то проблемы с выпуском карт
Но в течение 30 мин Голду сделали на Тельмана
Допка привязана на тот же счет
А мона сделать еще и 2ю основную, за отд. деньги (500грн шоли для Платины) со своим счетом. Мы дальше не развивали эту тему
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:24
Re: Укрексiмбанк
В Винницу карты идут ровно 1 неделю. Но светятся в ИБ сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 03 лют, 2018 22:37
Мне выпускали за 2 дня (в среду открыл депо, в пятницу забрал карту), это в Киеве. По тарифам да у них есть выпуск карты за 8 часов и бесплатная доставка платины курьером, но когда я об этом заикнулся, то мне категорически заявили, что все плюшки типа бесплатная страховка, доставка и прочее только для платных карт, депозитчикам не положено, хотя в тарифах об этом не сказано.
Додано: Нед 04 лют, 2018 00:13
...предлагаю доукомплектовать ДРГ..) дооснастить гранатометами ,саперными лопатками -для более эффективных переговоров с менеджерами и доп.пайком - на случай осады заведения , применить черно-зеленою боевую раскраску лица -для пущей убедительности в решительности группы захвата применить усе аргУменты для достижения поставленных целей и задач:D
Додано: Нед 04 лют, 2018 06:45
Хай читають і скоріше надають мені відповідь письмову, згідно закону про звернення громадян України...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 04 лют, 2018 06:53
Сталіна, це жорстко... А ось письмовий відгук про їх роботу можна було б запустити в їх же роботу... Щоб були мотивованішими і ублажали клієнтіфф... Что характєрно, обнаглєлі! Работать нє хотят. Тунєядци, бєздєльнікі, лодирі...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:02
За забаганки пана нужно доплачивать и тогда мотивация будет
никому не верю
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