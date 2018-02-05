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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 395396397398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 280
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
64
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:09

У кого-то ещё при оплате картой приходят одновременно и сообщения в Viber, и SMS? Или только мне?
Иногда SMS всё же не приходят. Впечатление, что тайминг слишком жестко настроен, не успевает понять, что сообщение в Viber таки отправилось, и отсылает ещё и SMS. А иногда успевает, и тогда SMS не отправляется.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:35

  M-Audio написав:У кого-то ещё при оплате картой приходят одновременно и сообщения в Viber, и SMS? Или только мне?


Приходят.
но всегда по разному
Бывает один за другим Viber и SMS
Бывает только SMS или только Viber
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:05

Re: Укрексiмбанк

Если пришло на Viber то СМС ни разу мне не приходило. При отключеном интернете ясно что смс. Так что чтоб заполнить табличку приходиться искать куда пошло.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:25

  M-Audio написав:У кого-то ещё при оплате картой приходят одновременно и сообщения в Viber, и SMS? Или только мне?
Иногда SMS всё же не приходят. Впечатление, что тайминг слишком жестко настроен, не успевает понять, что сообщение в Viber таки отправилось, и отсылает ещё и SMS. А иногда успевает, и тогда SMS не отправляется.


У меня в вайбер ничего не приходит (заблочил), только смс
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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  #<1 ... 395396397398
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